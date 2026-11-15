جدّ متهم بالتسبب بمقتل حفيده في حادث انقلاب مركبة رباعية الدفع

لقي طفل يبلغ 12 عاماً حتفه في حادث انقلاب مركبة مخصصة للطرق الوعرة في ولاية فرجينيا الغربية الأميركية، بعدما فقد جدّه، الذي كان يقودها، السيطرة عليها، قبل أن يُوقَف ويُوجَّه إليه اتهام بالقيادة تحت تأثير والتسبب بالوفاة.

ووقعت الحادثة بعد ظهر الأربعاء 11 تشرين الثاني، في منطقة باربورزفيل، حيث كان هيغر، البالغ 51 عاماً، يقود مركبة من طراز " باي سايد" برفقة حفيده سيمز. ووفقاً للشكوى الجنائية، خرجت المركبة عن الطريق وانقلبت في خندق، ما أدى إلى وفاة الطفل في موقع الحادث.

وبحسب موقع "People"، وصلت الشرطة إلى المكان بعد الساعة 5:50 مساءً، وعثرت على المركبة مقلوبة. وأظهرت المعاينة الأولية أن السائق فقد السيطرة عليها بعدما حاول تصحيح مسارها.

وأفاد عناصر الشرطة بأن هيغر بدت عليه علامات تشير إلى احتمال تأثره بالكحول، بينها رائحة مشروبات كحولية، والتلعثم في الكلام، وعدم الاتزان، إضافة إلى احمرار الوجه وتدلي الجفنين وظهور العينين بمظهر زجاجي واتساع حدقتيهما، وفق ما ورد في الشكوى.

وأُوقف الجد ووُجّهت إليه تهمة جنائية بالقيادة تحت تأثير الكحول والتسبب بالوفاة، ونُقل إلى سجن ، حيث حُددت كفالته بـ50 ألف دولار. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في جلسة تمهيدية في 20 تشرين الثاني، فيما لا يزال التحقيق مستمراً.

وفي أعقاب الحادثة، عبّرت مديرة مدرسة باربورزفيل المتوسطة، التي كان أبيل يتابع دراسته فيها، عن حزنها لفقدانه، واصفة إياه بأنه فتى محبب، اعتاد إسعاد أصدقائه وتقديم الآخرين على نفسه. كما ارتدى طلاب المدرسة اللون الأخضر، وهو اللون المفضل لديه، تكريماً لذكراه.

وأطلقت عائلة الطفل حملة تبرعات للمساعدة في تغطية نفقات جنازته، فيما وصفته إحدى قريباته بأنه كان أخاً أكبر محباً، وفتى أحبه كل من عرفه.