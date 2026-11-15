تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

هياكل عظمية حيّرت علماء الآثار... والسرّ في الأسماك!

Lebanon 24
15-11-2026 | 04:26
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هياكل عظمية حيّرت علماء الآثار... والسرّ في الأسماك!
هياكل عظمية حيّرت علماء الآثار... والسرّ في الأسماك! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت دراسة علمية عن عامل غير متوقع قد يؤدي إلى أخطاء في تحديد أعمار الهياكل العظمية البشرية، بعدما تبيّن أن تناول كميات كبيرة من أسماك المياه العذبة قد يجعل العظام تبدو أقدم بمئات السنين من عمرها الحقيقي، ما دفع باحثين إلى تحذير علماء الآثار من الاعتماد على نتائج التأريخ بالكربون المشع من دون مراعاة النظام الغذائي للأشخاص.

وبحسب تقرير نشره موقع "ScienceAlert"، أعاد فريق دنماركي هولندي فحص عظام 27 شخصاً دُفنوا في أديرة تعود إلى العصور الوسطى في الدنمارك، واكتشف أن ست عينات أظهرت أعماراً لا تتوافق مع تاريخ بناء الأديرة التي عُثر عليها فيها أو بالقرب منها.

ومن أبرز الحالات هيكل عظمي عُثر عليه في مدينة سفيندبورغ، وقد أظهر التأريخ بالكربون المشع أن صاحبه توفي بين عامي 1100 و1155، في حين لم يُبنَ الدير الذي دُفن فيه إلا عام 1236. وفي مدينة فيبورغ، أظهرت نتائج عينة أخرى أن تاريخها يعود إلى عام 976 على أبعد تقدير، أي قبل بناء الدير في الموقع بأكثر من قرن.

ويعود التفسير إلى ما يُعرف بـ"تأثير الخزان"، وهو ظاهرة مرتبطة باختلاف نسب الكربون بين البيئة المائية واليابسة. فأسماك الأنهار والبحيرات قد تحتوي على كميات أقل من الكربون-14 مقارنة بالكائنات التي تعيش على مصادر غذائية برية، نتيجة وجود كربون قديم في الرواسب والمياه.

وعندما يتناول الإنسان هذه الأسماك بكميات كبيرة، ينتقل جزء من هذا الكربون إلى عظامه، ما يجعل نتائج التأريخ الإشعاعي توحي بأن العظام أقدم من تاريخ وفاة صاحبها الفعلي بمئات السنين.

ونقل التقرير عن الباحث في جامعة جنوب الدنمارك كاير لوند راسموسن أن سمكة من نهر الراين قد تبدو، في حالات استثنائية، أقدم بما يصل إلى 1300 سنة من كائن بري عاش في الفترة نفسها. لكنه شدد على أن تأثير أسماك المياه العذبة لا يمكن تصحيحه بطرح عدد ثابت من السنوات، إذ قد يتراوح أثره بين صفر وألف سنة بحسب الظروف.

كما وجد الباحثون دليلاً إضافياً يدعم هذا التفسير، بعدما رصدوا مستويات مرتفعة من نظير النيتروجين-15 في جميع العينات، وهو مؤشر يرتبط بالأنظمة البيئية المائية.

ولا تقتصر المشكلة على الهياكل العظمية الدنماركية، إذ أشار الباحثون إلى حالات مشابهة في مواقع أثرية أخرى. ففي أحد مواقع العصر الحجري في منطقة البلقان، بدت عظام بشرية أقدم بما يصل إلى 500 عام من رؤوس سهام مصنوعة من عظام حيوانات، عُثر عليها مغروسة في الهياكل نفسها.

ويرجّح الباحثون أن يكون النظام الغذائي الغني بأسماك المياه العذبة وراء هذا التفاوت، محذرين من أن الظاهرة قد تؤثر في نتائج دراسات أثرية في مناطق أخرى من أوروبا والعالم.

ويوصي الفريق بقياس مستويات النيتروجين-15 في العظام، ولا سيما تلك العائدة إلى العصور الوسطى، للمساعدة في تحديد ما إذا كانت متأثرة بهذا العامل، واستخدام نماذج تصحيحية للوصول إلى تقديرات زمنية أكثر دقة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيع هيكل عظمي نادر لديناصور بمبلغ خيالي!
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 22:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف فضائي غير مسبوق.. "جيمس ويب" يرصد إشارة ضوئية حيّرت العلماء
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 22:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل كل أنواع الأسماك مفيدة؟
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 22:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابات العاملين في تربية الأسماك: التفجير في البحر ليس صيدًا
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 22:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

العصور الوسطى

جامعة جنوب

البلقان

أوروبا

الظاهر

البشري

الراي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-11-15
Lebanon24
07:51 | 2026-11-15
Lebanon24
05:33 | 2026-11-15
Lebanon24
03:34 | 2026-11-15
Lebanon24
03:21 | 2026-11-15
Lebanon24
00:00 | 2026-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24