هياكل عظمية حيّرت علماء الآثار... والسرّ في الأسماك!

كشفت دراسة علمية عن عامل غير متوقع قد يؤدي إلى أخطاء في تحديد أعمار الهياكل العظمية البشرية، بعدما تبيّن أن تناول كميات كبيرة من أسماك المياه العذبة قد يجعل العظام تبدو أقدم بمئات السنين من عمرها الحقيقي، ما دفع باحثين إلى تحذير علماء الآثار من الاعتماد على نتائج التأريخ بالكربون المشع من دون مراعاة للأشخاص.

وبحسب تقرير نشره موقع "ScienceAlert"، أعاد فريق دنماركي هولندي فحص عظام 27 شخصاً دُفنوا في أديرة تعود إلى في الدنمارك، واكتشف أن ست عينات أظهرت أعماراً لا تتوافق مع تاريخ بناء الأديرة التي عُثر عليها فيها أو بالقرب منها.

ومن أبرز الحالات هيكل عظمي عُثر عليه في مدينة سفيندبورغ، وقد أظهر التأريخ بالكربون المشع أن صاحبه توفي بين عامي 1100 و1155، في حين لم يُبنَ الدير الذي دُفن فيه إلا عام 1236. وفي مدينة فيبورغ، أظهرت نتائج عينة أخرى أن تاريخها يعود إلى عام 976 على أبعد تقدير، أي قبل بناء الدير في الموقع بأكثر من قرن.

ويعود التفسير إلى ما يُعرف بـ"تأثير الخزان"، وهو ظاهرة مرتبطة باختلاف نسب الكربون بين البيئة المائية واليابسة. فأسماك الأنهار والبحيرات قد تحتوي على كميات أقل من الكربون-14 مقارنة بالكائنات التي تعيش على مصادر غذائية برية، نتيجة وجود كربون قديم في الرواسب والمياه.

وعندما يتناول الإنسان هذه الأسماك بكميات كبيرة، ينتقل جزء من هذا الكربون إلى عظامه، ما يجعل نتائج التأريخ الإشعاعي توحي بأن العظام أقدم من تاريخ وفاة صاحبها الفعلي بمئات السنين.

ونقل التقرير عن الباحث في الدنمارك كاير لوند راسموسن أن سمكة من نهر الراين قد تبدو، في حالات استثنائية، أقدم بما يصل إلى 1300 سنة من كائن عاش في الفترة نفسها. لكنه شدد على أن تأثير أسماك المياه العذبة لا يمكن تصحيحه بطرح عدد ثابت من السنوات، إذ قد يتراوح أثره بين صفر وألف سنة بحسب الظروف.

كما وجد الباحثون دليلاً إضافياً يدعم هذا التفسير، بعدما رصدوا مستويات مرتفعة من نظير النيتروجين-15 في جميع العينات، وهو مؤشر يرتبط بالأنظمة البيئية المائية.

ولا تقتصر المشكلة على الهياكل العظمية الدنماركية، إذ أشار الباحثون إلى حالات مشابهة في مواقع أثرية أخرى. ففي أحد مواقع العصر الحجري في منطقة ، بدت عظام بشرية أقدم بما يصل إلى 500 عام من رؤوس سهام مصنوعة من عظام حيوانات، عُثر عليها مغروسة في الهياكل نفسها.

ويرجّح الباحثون أن يكون النظام الغذائي الغني بأسماك المياه العذبة وراء هذا التفاوت، محذرين من أن الظاهرة قد تؤثر في نتائج دراسات أثرية في مناطق أخرى من والعالم.

ويوصي الفريق بقياس مستويات النيتروجين-15 في العظام، ولا سيما تلك العائدة إلى العصور الوسطى، للمساعدة في تحديد ما إذا كانت متأثرة بهذا العامل، واستخدام نماذج تصحيحية للوصول إلى تقديرات زمنية أكثر دقة.