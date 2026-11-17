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يُعدّ طبق "سباغيتي بولونيز" من أشهر أطباق المعكرونة في العالم، إلا أن المفارقة تكمن في أن الإيطاليين، ولا سيما سكان مدينة التي يحمل الطبق اسمها، لا يعتبرونه وصفة تقليدية أصيلة من مطبخهم.ويعود هذا الموقف إلى اختلاف الوصفة المنتشرة عالمياً عن طبق "راغو ألا بولونييزي" ، وهو صلصة لحم تُحضّر ببطء وتُقدّم عادةً مع معكرونة "تالياتيلي" العريضة، بدلاً من السباغيتي الرفيعة.ويرى المدافعون عن تقاليد المطبخ الإيطالي أن نوع المعكرونة ليس تفصيلاً ثانوياً، إذ تساعد شرائح التالياتيلي العريضة على حمل صلصة اللحم الكثيفة بصورة أفضل، فيما ارتبط استخدام السباغيتي بنسخ من الوصفة انتشرت خارج .ومع انتشار الطبق في مطاعم والعالم، أصبحت تسمية "سباغيتي بولونيز" مرتبطة بالنسخة العالمية من الوصفة أكثر من ارتباطها بالتقاليد المحلية لمدينة بولونيا.ويعكس هذا الاختلاف تمسّك الإيطاليين بهوية أطباقهم التقليدية، في مقابل التعديلات التي طرأت على وصفاتهم مع انتقالها إلى مطابخ وثقافات أخرى.