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يشهد المشهد الثقافي والفني اهتماماً متزايداً بتحويل الأعمال الروائية إلى مسلسلات وأفلام، في ظل نجاح عدد من الروايات في استقطاب القراء، وسعي شركات الإنتاج إلى الاستفادة من شعبيتها لتقديم أعمال درامية قادرة على جذب الجمهور.ويطرح هذا التوجه تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الأدب والدراما، وما إذا كانت الشاشة تمنح الروايات فرصة للوصول إلى جمهور أوسع، أم تعتمد على نجاحها المسبق لتقليل المخاطرة الإنتاجية وضمان اهتمام المشاهدين.وتمنح الأعمال المقتبسة من الروايات صنّاع الدراما مادة سردية غنية بالشخصيات والأحداث والصراعات، فيما يتيح تحويلها إلى أعمال مرئية إعادة تقديم الاجتماعية والإنسانية التي تناولتها الروايات بأساليب مختلفة.وفي المقابل، يثير الاقتباس الدرامي تحديات تتعلق بالحفاظ على روح النص الأصلي، خصوصاً عندما تفرض متطلبات الشاشة اختصار بعض الأحداث أو تعديل الشخصيات والحبكات بما يتناسب مع طبيعة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.كما أن شهرة الرواية لا تضمن بالضرورة نجاح نسختها الدرامية، إذ يبقى مستوى المعالجة والتمثيل والإخراج عاملاً أساسياً في تحديد مدى تقبّل الجمهور للعمل الجديد.وبينما يمكن للشاشة أن تعيد الاهتمام بالروايات وتدفع مشاهدين إلى قراءتها، فإن العلاقة بين الأدب والدراما تبدو قائمة على منفعة متبادلة، تستفيد فيها الأعمال المرئية من جمهور الروايات، وتحصل النصوص الأدبية على فرصة جديدة للانتشار.