Advertisement

أفراح ومناسبات

قداس على نية الرهبنة الأنطونية وراحة نفس الأب سمعان عاقله

Lebanon 24
21-07-2024 | 08:52
A-
A+
Doc-P-1224938-638571740783813892.png
Doc-P-1224938-638571740783813892.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقيم قداس على نية الرهبنة الأنطونية وراحة نفس الأب سمعان عاقله الإهدني في كاتدرائية مار جرجس في إهدن، ترأسه النائب البطريركي العام على نيابة إهدن-زغرتا المطران جوزيف نفاع،.

بعد الإنجيل ألقى نفاع عظة تحدث فيها عن الأب عاقله. وقال: "الرجل كان رجل إيمان جابه المصاعب بثبات وصبر، وترك بصماته المضيئة في الوطن والمهجر وفي الميادين الكنسية والتربوية العمرانية والبلدية. أحب إهدن مسقط رأسه فسَلَخ الاب سمعان عاقله شطرًا واسعا من حياته وهو يُلاحق المشاريع، بما عُرف عنه من نخوة واندفاع، مشجعًا على العطاء ومنظما الإكتتابات، وباذلاً من جيبه الخاص. ونيابة إهدن - زغرتا البطريركية تعتبره واحدًا من أبرز الوجوه الزغرتاوية والرهبانية الراحلة وأوفرها اسبابًا للتقدير، برسالته المتعددة الجوانب والمهام، وهمته التي كانت تستسهل الصعاب ونشاطه الذي لم يعرف الكلل."
Advertisement

وعرض لحياة عاقله منذ ولادته ولإنجازاته "وتخليدا لذكراه وعرفانا بالجميل قرّرت رعية إهدن - زغرتا إقامة تمثال له، بإزاحتنا الستار عن تمثال الأب سمعان عاقله منحوتا بإزميل الفنّان المعروف نايف علوان، وبدعم سخي من عائلة المرحوم المختار سعيد عاقلة مشكورين على سخائهم وتلبية رغبة الرعية في إتمام هذا المشروع".

بعد القداس أزيحت الستارة عن التّمثال الذي وضع في "ساحة الوفاء" بالقرب من كاتدرائية مار جرجس وكان لقاء جامع في قاعة الكنيسة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
07:55 | 2024-07-21
09:55 | 2024-07-20
01:38 | 2024-07-20
08:44 | 2024-07-19
08:07 | 2024-07-19
08:02 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24