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أقيم قداس على نية الرهبنة الأنطونية وراحة نفس الأب سمعان عاقله الإهدني في كاتدرائية مار جرجس في إهدن، ترأسه النائب البطريركي العام على نيابة إهدن-زغرتا المطران جوزيف نفاع،.بعد الإنجيل ألقى نفاع عظة تحدث فيها عن الأب عاقله. وقال: "الرجل كان رجل إيمان جابه المصاعب بثبات وصبر، وترك بصماته المضيئة في الوطن والمهجر وفي الميادين الكنسية والتربوية العمرانية والبلدية. أحب إهدن مسقط رأسه فسَلَخ الاب سمعان عاقله شطرًا واسعا من حياته وهو يُلاحق المشاريع، بما عُرف عنه من نخوة واندفاع، مشجعًا على العطاء ومنظما الإكتتابات، وباذلاً من جيبه الخاص. ونيابة إهدن - زغرتا البطريركية تعتبره واحدًا من أبرز الوجوه الزغرتاوية والرهبانية الراحلة وأوفرها اسبابًا للتقدير، برسالته المتعددة الجوانب والمهام، وهمته التي كانت تستسهل الصعاب ونشاطه الذي لم يعرف الكلل."وعرض لحياة عاقله منذ ولادته ولإنجازاته "وتخليدا لذكراه وعرفانا بالجميل قرّرت رعية إهدن - زغرتا إقامة تمثال له، بإزاحتنا الستار عن تمثال الأب سمعان عاقله منحوتا بإزميل الفنّان المعروف نايف علوان، وبدعم سخي من عائلة المرحوم المختار سعيد عاقلة مشكورين على سخائهم وتلبية رغبة الرعية في إتمام هذا المشروع".بعد القداس أزيحت الستارة عن التّمثال الذي وضع في "ساحة الوفاء" بالقرب من كاتدرائية مار جرجس وكان لقاء جامع في قاعة الكنيسة. (الوكالة الوطنية للإعلام)