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أفراح ومناسبات

فاعلية طهي نظمتها الكتيبة الايطالية في رميش

Lebanon 24
12-05-2025 | 06:23
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في بادرة تعبق بالإنسانية والثقافة، نظّمت الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل نشاطًا فريدًا من نوعه في بلدة رميش الجنوبية، حيث جمعت الأهالي حول المعكرونة والبيتزا والحلوى الإيطالية في باحة كنيسة التجلي.
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بالتنسيق مع السلطات المحلية والدينية، حضّرت الكتيبة حوالي 800 وجبة ساخنة باستخدام مطبخ ميداني كامل جهّز خصيصًا لهذا الحدث. الحضور استمتعوا بالأطباق الإيطالية المحضّرة مباشرة في الموقع، وسط أجواء من الفرح والمشاركة.
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