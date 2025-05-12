فاعلية طهي نظمتها الكتيبة الايطالية في رميش

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في بادرة تعبق بالإنسانية والثقافة، نظّمت الكتيبة في اليونيفيل نشاطًا فريدًا من نوعه في بلدة رميش الجنوبية، حيث جمعت الأهالي حول المعكرونة والبيتزا والحلوى الإيطالية في باحة .بالتنسيق مع السلطات المحلية والدينية، حضّرت الكتيبة حوالي 800 وجبة ساخنة باستخدام مطبخ ميداني كامل جهّز خصيصًا لهذا الحدث. الحضور استمتعوا بالأطباق الإيطالية المحضّرة مباشرة في الموقع، وسط أجواء من الفرح والمشاركة.