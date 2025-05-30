شعراء التراث العربي في كازينو لبنان

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أعلنت جمعية "فيلوكاليا"، في بيان، "في بادرة لافتة شكلا ومضمونا، التحضير الفني للعمل الغنائي الكبير "صدى"، وهو يضم مجموعة من "قصائد المغناة" كما وضع ألحانها المؤلف الموسيقي شربل ، ويؤديها مع جوقة "عشتار" وفرقة موسيقية من 20 عازفا، بقيادة الأخت مارنا سعد.البرنامج، قصائد اختارها شربل روحانا من التراث العربي واللبناني ولحنها بأسلوب موسيقي شرقي غني، معتمدا على المقامات والإيقاعات العربية لحنا وتوزيعا.ومن هذه القصائد: "أقلل عتابك فالبقاء قليل" (سعيد بن حميد)، "إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا" (الإمام الشافعي)، "بالله يا قلبي أكتم هواك" (جبران خليل جبران)، "طمأنينة" (ميخائيل نعيمة)، "بم التعلل لا أهل ولا وطن" (أبو المتنبي)، "الآن في المنفى" (محمود درويش)، "تعب كلها الحياة" (أبو المعري)، "الخيال" (ميخائيل نعيمة).ومن القصائد المعاصرة: "ميلي" (جرمانوس جرمانوس)، "قهوة" (جاد الحاج)، "سلامي معك" روحانا، "تركني الليل" (شربل روحانا)، ومقاطع فولكلورية من "الروزانا".بدأت التحضيرت لهذا العمل الاستثنائي الكبير، الجديد شكلا ومضمونا، لتقديمه على في الثامنة مساء الثلثاء 10 حزيران 2025". (الوكالة الوطنية)