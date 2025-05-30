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أفراح ومناسبات

شعراء التراث العربي في كازينو لبنان

Lebanon 24
30-05-2025 | 09:00
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أعلنت جمعية "فيلوكاليا"، في بيان، "في بادرة لافتة شكلا ومضمونا، التحضير الفني للعمل الغنائي الكبير "صدى"، وهو يضم مجموعة من "قصائد الحكمة المغناة" كما وضع ألحانها المؤلف الموسيقي شربل روحانا، ويؤديها مع جوقة "عشتار" وفرقة موسيقية من 20 عازفا، بقيادة الأخت مارنا سعد.
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البرنامج، قصائد اختارها شربل روحانا من التراث العربي واللبناني ولحنها بأسلوب موسيقي شرقي غني، معتمدا على المقامات والإيقاعات العربية لحنا وتوزيعا. 

ومن هذه القصائد: "أقلل عتابك فالبقاء قليل" (سعيد بن حميد)، "إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا" (الإمام الشافعي)، "بالله يا قلبي أكتم هواك" (جبران خليل جبران)، "طمأنينة" (ميخائيل نعيمة)، "بم التعلل لا أهل ولا وطن" (أبو الطيب المتنبي)، "الآن في المنفى" (محمود درويش)، "تعب كلها الحياة" (أبو العلاء المعري)، "الخيال" (ميخائيل نعيمة).
ومن القصائد اللبنانية المعاصرة: "ميلي" (جرمانوس جرمانوس)، "قهوة" (جاد الحاج)، "سلامي معك" بطرس روحانا، "تركني الليل" (شربل روحانا)، ومقاطع فولكلورية من "الروزانا".

بدأت التحضيرت لهذا العمل الاستثنائي الكبير، الجديد شكلا ومضمونا، لتقديمه على مسرح كازينو لبنان في الثامنة مساء الثلثاء 10 حزيران 2025". (الوكالة الوطنية)
 
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