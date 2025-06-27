صدور العدد الـ 51 من "المنافذ الثقافية": الاسلام عصبية جديدة أم تيار في مواجهة العصبيات القبلية؟

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صدر العدد الواحد والخمسون (صيف 2025 ) من مجلة المنافذ الثقافية المحكمة (الرقم المعياري ISSN 2708-4302) )، وهي مجلة ثقافية أدبية فصلية تصدر بالتعاون مع دار النهضة العربية في .إفتتح العدد رئيس التحرير عمر شبلي بمقالة تحت عنوان "الاوديسة"، وهي أقصر من الالياذة ،لا يزيد عدد أبياتها عن اثني عشر (24 انشودة )إلا قليلا. وهي تروي عودة أوليس أو (أوديسوس) ، بعد حرب طروادة الى بلاده ايتاكا، وقد استغرقت هذه العودة، نظرا لما اعترضها من أهوال وعقبات، زهاء عشرة أعوام .يفتتح المؤلف ملحمته باستلهام ربات الشعر كما فعل في الالياذة ،ثم يحدثنا أن ابطال حرب طروادة من اليونان قد تفرقوا فمات منهم من مات ، وعاد الى وطنه من بقي حيا. وبعدئذ يصور لنا أوليس وهو يرجع الى بلاده ، وقد سعد برؤية مدينة الاعداء تهوي تحت ضربات مواطنيه، لكنه لا يكاد يستمتع بهذا الفوز حتى يصل بسفينته فوق صفحة البحر وتقذف به الامواج في " كالبسو " احدى الهات البحر فتعتقله عندها زمنا طويلا ولا تلين لتوسله حتى يأتيها أحد الالهة فيأمرها بفك عقال أوليس . بعد ذلك يتغير المنظر فينتقل بنا المؤلف الى حزيرة ايتاكا حيث ترى مجموعة من الشباب الوقحاء قد احتلوا قصرا أوليس طمعا بالزواج من إمراته وهي بنيلويا الوفية الحكيمة ويسرفون في الاستمتاع بثروة زوجها الغائب وابنها الصغيرتنياك من دون ان تملك الدفاع عن نفسها او الاحتفاظ بمالها".تميز العدد بخبر عن نشاط ثقافي لمجموعة من طلاب الجامعة ، وهو ندوة بعنوان "بين الورق والرقم حلقت شهرذاد " للقاصة الدكتورة درية فرحات ( التحرير ).وكتبت في العدد 51 د. جهينا محمود المصري"الاسلام عصبية جديدة أم في مواجهة العصبيات القبلية ؟وكتب شادي القهوجي " التشكيلات السردية في الدراسة التاريخية قراءة في مأزقيات الهوية كتاب: مسيحيو الشرق الادنى في زمن الاصلاح الكاثوليكي: لبرنار هيرجيه نموذجا، وكتبت نغم سلهب "الاسرار البلاغية في التركيب اللغوي للايات المتشابهة في القرآن " وريان حمادي " تطور التاليف في الدرس الصرفي".في الادب والشعر كتبت د.زينب علي الحسيني "دلالات الامثال الشعبية عند سلام الراسي(شيح بريح انموذجا)"، ود. سليم تراس "ناظم حكمت الشاعر الانسان"، وعلي خليل جعفر "المحاور الرومنساية في الشعر العاملي" ، وغيدا وفيق الذهبي "أدب الجدران ، اللوحات الجدارية"، وهبة العوطة " رجال تحت الشمس " و"أم سعد " لغسان كنفاني بين التاثير الآني والتشكل الثقافي".وفي المقالات السياسية والاجتماعية والتاريخية، كتبت د. ميساء عباس الحاج سليمان"التفاعل بين المتغيرات الاجتماعية في اندماج اللاجئين السوريين في وقدرتهم على الصمود "، ود. لانا جرجي موسى"دور الشركات العائلية في التتنمية الاجتماعية والاقتصادية في محافظة لبنان الجنوبي خلال الازمة الاقتصادية2019-2024 .وتضمن العدد 3 دراسات تاريخية : الاولى لطارق سليمان دعبول " الاوضاع السياسية واثرها في الاوضاع الاقتصادية في بين عامي 1963 و 1970 ، (باشراف د. الحوت د. القوزي ) والثانية لفرج صالح الحمدو الهلال "مظاهر النهضة العلمية في مصر في العصر الفاطمي بين عامي 969 و 1172 م ، (باشراف د. داوود قندولي ود.احمد علي القوزي ) ،والثالثة لياسمين وحيد هلال"المؤثرات الاجتماعية بيت المسلمين والصليبيين في العصور الوسطى"(باشراف د.علي حلاق ود. محد علي القوزي".وفي العدد دراسات متنوعة باللغتين العربية والانكليزية.