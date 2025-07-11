Advertisement

أفراح ومناسبات

الاتحاد اللبناني لسيدات الأعمال والمهن احتفل بيومه السنوي

Lebanon 24
11-07-2025 | 08:03
A-
A+
Doc-P-1389918-638878431512907409.png
Doc-P-1389918-638878431512907409.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفل "الاتحاد اللبناني لسيدات الأعمال والمهن" بيوم الاتحاد اللبناني، برعاية وحضور وزير الاعلام  المحامي بول مرقص، على مسرح القصر البلدي - زوق مكايل، كما حضر رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح ورئيس بلدية زوق مكايل الياس بعينو، رئيسة الاتحاد كارمن زغيب وفاعليات اجتماعية وقضائية وسيدات أعمال. 
Advertisement

استهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ثم القت الإعلامية نوال ليشع عبود كلمة ترحيبية عرضت فيها لمراحل تاسيس الاتحاد والنشاطات التي قام بها منذ 2014.

بدأت زغيب كلمتها بتوجيه تحية وسلام إلى الوزير مرقص من الشيخة حسنى الصباح، " الداعمة الاولى للاتحاد في لبنان، والتي تامل في اول زيارة لها إلى بيروت ان تلتقيه". كما قرأت رسالة موجهة من الرئيسة العالمية للاتحاد استذكرت فيها رحلتها إلى لبنان، واملت" عودة السلام والاستقرار والازدهار  إلى بلدنا".

كما قالت زغيب:" ان تاريخ 7-7، هو يوم تكريم للمرأة اللبنانية التي تستحق ان يكون لها يوما يكرمها. هذا اليوم مخصص للإضاءة على الإنجازات التي حققتها ولوضع اجندة بالخطط المستقبلية. كما نقدم سنويا البطاقة الذهبية لسيدة لبنانية فاعلة في محيطها من اجل الاستفادة من خبراتها والتعاون معها بما يدعم اهدافنا". 

ولفتت إلى ان "الاتحاد يعمل على استكمال المشاريع التي بدأها ومنها المساواة في الأجور التي اطلقه في ايلول من العام 2018 بالشراكة مع الدولة السويسرية التي تعاني ايضا من فجوة كبيرة في الأجور بين الرجل والمرأة".


والقى الوزير مرقص كلمة وجّه خلالها تحيّة إلى النساء المشاركات "وكل امرأة تركت بصمة وحققت فرقًا في محيطه"، استهلّها  بتوجيه تحيّة "تليق بكل سيدة صنعت فرقًا، وكانت علامة فارقة، وخطت خطوات شجاعة كسرت النمط المألوف، وخلقت اتجاهًا جديدًا"، مؤكدًا أن" المرأة اللبنانية تواصل الإزهار رغم كل التحديات المحيطة".

وأشار  إلى أن " السيدات الحاضرات وغيرهن يكتبن فصولاً جديدة من قصص النجاح اللبنانية، بلمسة أنثوية، وبجرأة قيادية، وبأناقة نسائية".

واشاد الوزير مرقص" بدور المرأة في مختلف القطاعات، من المال والطب والإعلام، إلى الابتكار والتكنولوجيا والتصنيع، حيث تدير النساء مؤسسات وشركات، ويقدن بوصلة التغيير نحو مستقبل أكثر إشراقًا".

وقال:" نتطلّع بعين الأمل إلى العهد الجديد. نتطلّع إلى قيادة الرئيس جوزاف عون بكلّ ما يحمل من التزام وطني، وخبرة ميدانية، ورؤية تُعيد تصويب البوصلة نحو دولة المؤسسات.

نعلّق على هذا العهد رجاءً كبيراً بأن يكون حاضنة لكلّ اللبنانيين واللبنانيات، وأن يُعيد للمرأة مكانتها كشريكة في بناء لبنان، لا مجرد شريكة في انتظاره".

وختم الوزير مرقص كلمته بتحيّة تقدير لجميع النساء، "رائدات الحاضر ومهندسات المستقبل". (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
اقليم كاريتاس المتن الثالث احتفل بقداسه السنوي
lebanon 24
11/07/2025 20:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
اقليم كاريتاس- الكورة احتفل بقداسه السنوي
lebanon 24
11/07/2025 20:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جمانة صدّي شعيا أول امرأة تترأس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين
lebanon 24
11/07/2025 20:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كاريتاس جزين تحتفل بقداس الشكر السنوي
lebanon 24
11/07/2025 20:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:17 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
07:33 | 2025-07-10
06:29 | 2025-07-10
05:00 | 2025-07-10
08:17 | 2025-07-09
13:00 | 2025-07-08
04:44 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24