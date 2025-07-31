ورشة عمل مشتركة بين الجيش ومرصد الوظيفة العامة في اليسوعية

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أقام مرصد الوظيفة العامّة والحكم الرشيد في جامعة القدّيس يوسف في ، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في ، ونادي بيروت بيلدرز – الليونز، ورشة عمل بعنوان "الحوكمة الرشيدة في مشروع استعادة الدولة"، وذلك في كليّة فؤاد شهاب للقيادة والأركان – اليرزة، بحضور مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية ممثّلًا العماد رودولف هيكل، ومدير المرصد البروفسور باسكال مونان، إلى جانب عدد من المتحدّثين، وجمهور من العسكريّين والمهتمّين.توزّعت أعمال الورشة على ثلاث جلسات:الجلسة الأولى بعنوان "الحكم الرشيد بين الواقع والتحدّيات والمُرتجى"، وشارك فيها الدكتور لبكي، مدير عام المعهد الوطني للإدارة، والدكتور جان العليّة، رئيس هيئة الشراء العام في ، والقاضية يولا سليلاتي، رئيسة مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان، والدكتورة هبة عثمان من الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، وأدار الجلسة الدكتور شربل مارون، الأستاذ المحاضر في جامعة القدّيس يوسف في بيروت.الجلسة الثانية حملت عنوان "الحكم الرشيد وبناء المؤسّسات"، وشارك فيها الدكتور أنطوان صفير، مستشار فخامة رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانون الدولي، والدكتور سيمون كشر، مدير مرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة الأميركية في بيروت، والدكتور نعمة عازوري، النائب السابق لرئيس جامعة الروح القدس – الكسليك. أدار الجلسة البروفسور باسكال مونان، مدير مرصد الوظيفة العامّة والحكم الرشيد في جامعة القدّيس يوسف في بيروت.الجلسة الختامية، استُهلّت بكلمة ممثّل قائد الجيش، العميد الإداري علي بو حمدان، مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، تلتها كلمة للبروفسور باسكال مونان، شدّد فيها على أنّ "العلاقة بين الحكم الرشيد وقيام الدولة الحديثة ومؤسّساتها، هي علاقة عضويّة لا يمكن فصلها. فلا مؤسّسات منتِجة، فعّالة وشرعيّة دون اعتماد قواعد الحكم الرشيد، والتي ترتكز على أسسٍ ثابتة: حكم القانون؛ المحاسبة؛ الشفافية؛ الكفاءة؛ والمشاركة". وأضاف: "نحن اليوم أمام فرصة جديدة. عهدٌ جديد يستوجب الجرأة في اتخاذ قرارات مصيرية تعالج جذور الانهيار، لا مظاهره فقط. الحكم الرشيد هو الطريق الوحيد للخروج من دوّامة اللادولة، نحو بناء دولة فعلية بمؤسّساتها وموظّفيها وكوادرها المؤهّلة".وأنهى مونان كلمته بشكر خاص لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني "الذي استضافنا اليوم مشكورًا، والذي يقدّم، من خلال علمه والتزامه الوطني، دعمًا حقيقيًّا لمسار البحث والتحليل وتعزيز ثقافة الحكم الرشيد في لبنان". كما توجّه بالشكر إلى شركاء المرصد في نادي ليونز بيروت بيلدرز "الذين ساهموا في تنظيم هذا النشاط وكانوا إلى جانبنا في هذا الجهد المشترك، ونتطلّع معهم إلى مزيد من التعاون البنّاء".واختُتمت الورشة بتبادل الدروع التذكارية وتوزيع الشهادات على المحاضرين، تلاهما حفل كوكتيل.