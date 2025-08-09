سويف ترأس قداساً إحتفاليّاً في دارة المطران بطرس الجميّل في عين الخروبة

Advertisement

أطلقت مؤسسة مهى وفهيم الجميّل بالشراكة مع الصرح البطريركي في بكركي ومطرانية سيدة في لوس أنجلوس، جائزة سنوية لدعم الباحثين واللاهوتيين للتعمّق في الدراسات الليتورجية ، إيماناً بأهمية الليتورجيا المارونية، وتخليداً لذكرى المطران بطرس الجميّل.وأقيم قداس إحتفالي في دارة المطران بطرس الجميّل في عين الخروبة، ترأسه مطران المطران يوسف سويف، ممثلاً البطريرك الكاردينال ، يعاونه الأب طوني سعد، ممثلاً مطران سيدة لبنان في لوس أنجلوس المطران عبدالله زيدان، ولفيف من الأساقفة والشمامسة، بحضور الرئيس امين الجميّل ووفد من المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال برئاسة الدكتور نسيب فوّاز، وفاعليات إجتماعية وتربوية وثقافية وإقتصادية، وتمّ تقديم الجائزة المالية السنوية الأولى لكلّ من الأب جان يمين والأب جبرايل شعنين، إفساحاً لهما لإستكمال دراستهما الليتورجية العليا والتعمّق في الكهنوت المسيحي .وتوّج اللقاء بكلمة وجدانية من المطران سويف، متحدثاً عن الراحل الجميّل "رفيق الدرب الكنسي والمبدّع والرؤيوي في الحياة الليتورجية المارونية"، كما شارك الرئيس الجميّل بكلمة مؤثرة عن علاقته الوطيدة بالمطران الجميّل، معدداً المزايا الوطنية والكنسية واللاهوتية للراحل الكبير، ومباركاً للمبادرة المميّزة ذات البعد الوطني والإنساني التي أطلقتها مؤسسة مهى وفهيم الجميّل.