32
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
37
o
زحلة
36
o
بعلبك
29
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
سويف ترأس قداساً إحتفاليّاً في دارة المطران بطرس الجميّل في عين الخروبة
Lebanon 24
09-08-2025
|
07:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت مؤسسة مهى وفهيم الجميّل بالشراكة مع الصرح البطريركي في بكركي ومطرانية سيدة
لبنان
في لوس أنجلوس، جائزة سنوية لدعم الباحثين واللاهوتيين للتعمّق في الدراسات الليتورجية
العليا
، إيماناً بأهمية الليتورجيا المارونية، وتخليداً لذكرى المطران بطرس الجميّل.
Advertisement
وأقيم قداس إحتفالي في دارة المطران بطرس الجميّل في عين الخروبة، ترأسه مطران
طرابلس
المطران يوسف سويف، ممثلاً البطريرك الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي
، يعاونه الأب طوني سعد، ممثلاً مطران سيدة لبنان في لوس أنجلوس المطران عبدالله زيدان، ولفيف من الأساقفة والشمامسة، بحضور الرئيس امين الجميّل ووفد من المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال برئاسة الدكتور نسيب فوّاز، وفاعليات إجتماعية وتربوية وثقافية وإقتصادية، وتمّ تقديم الجائزة المالية السنوية الأولى لكلّ من الأب جان يمين والأب جبرايل شعنين، إفساحاً لهما لإستكمال دراستهما الليتورجية العليا والتعمّق في الكهنوت المسيحي
الماروني
.
وتوّج اللقاء بكلمة وجدانية من المطران سويف، متحدثاً عن الراحل الجميّل "رفيق الدرب الكنسي
الطويل
والمبدّع والرؤيوي في الحياة الليتورجية المارونية"، كما شارك الرئيس الجميّل بكلمة مؤثرة عن علاقته الوطيدة بالمطران الجميّل، معدداً المزايا الوطنية والكنسية واللاهوتية للراحل الكبير، ومباركاً للمبادرة المميّزة ذات البعد الوطني والإنساني التي أطلقتها مؤسسة مهى وفهيم الجميّل.
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي يترأس قداساً احتفالياً في دير مارمارون عنايا لمناسبة عيد القديس شربل بحضور رئيس الجمهورية وعقيلته وحشد من الشخصيات
Lebanon 24
البطريرك الراعي يترأس قداساً احتفالياً في دير مارمارون عنايا لمناسبة عيد القديس شربل بحضور رئيس الجمهورية وعقيلته وحشد من الشخصيات
09/08/2025 18:09:56
09/08/2025 18:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الورشا ترأس قداسًا في يحشوش – كسروان
Lebanon 24
الورشا ترأس قداسًا في يحشوش – كسروان
09/08/2025 18:09:56
09/08/2025 18:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
راعي ابرشية بوسطن ترأس قداسا في كنيسة مار يوحنا الحبيب - الحازمية
Lebanon 24
راعي ابرشية بوسطن ترأس قداسا في كنيسة مار يوحنا الحبيب - الحازمية
09/08/2025 18:09:56
09/08/2025 18:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إهدن تُحيي عيد الطوباوي الدويهي بقداس احتفالي
Lebanon 24
إهدن تُحيي عيد الطوباوي الدويهي بقداس احتفالي
09/08/2025 18:09:56
09/08/2025 18:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بقرقاشا تحتفل.. مهرجان فني وترفيهي لأربعة أيام متواصلة
Lebanon 24
بقرقاشا تحتفل.. مهرجان فني وترفيهي لأربعة أيام متواصلة
09:19 | 2025-08-08
08/08/2025 09:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكاديميّة المارونيّة 2025: يوم ثالث مكثّف يضيء على تاريخ لبنان ونضاله ونظامه السّياسيّ
Lebanon 24
الأكاديميّة المارونيّة 2025: يوم ثالث مكثّف يضيء على تاريخ لبنان ونضاله ونظامه السّياسيّ
07:00 | 2025-08-08
08/08/2025 07:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
محاضرة عن الذكاء الاصطناعي في "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"
Lebanon 24
محاضرة عن الذكاء الاصطناعي في "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"
04:56 | 2025-08-07
07/08/2025 04:56:19
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم تربوي ترفيهي في طرابلس لأطفال جمعية "الرباط"
Lebanon 24
يوم تربوي ترفيهي في طرابلس لأطفال جمعية "الرباط"
03:37 | 2025-08-07
07/08/2025 03:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران ابراهيم: العالم اليوم بحاجة إلى قلوبٍ تحوّلت إلى جبل تابور
Lebanon 24
المطران ابراهيم: العالم اليوم بحاجة إلى قلوبٍ تحوّلت إلى جبل تابور
02:01 | 2025-08-06
06/08/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
11:39 | 2025-08-08
08/08/2025 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
09:19 | 2025-08-08
بقرقاشا تحتفل.. مهرجان فني وترفيهي لأربعة أيام متواصلة
07:00 | 2025-08-08
الأكاديميّة المارونيّة 2025: يوم ثالث مكثّف يضيء على تاريخ لبنان ونضاله ونظامه السّياسيّ
04:56 | 2025-08-07
محاضرة عن الذكاء الاصطناعي في "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"
03:37 | 2025-08-07
يوم تربوي ترفيهي في طرابلس لأطفال جمعية "الرباط"
02:01 | 2025-08-06
المطران ابراهيم: العالم اليوم بحاجة إلى قلوبٍ تحوّلت إلى جبل تابور
06:00 | 2025-08-05
المطران تابت كرّم السفير زيادة في كندا
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
09/08/2025 18:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 18:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 18:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24