أفراح ومناسبات

سويف ترأس قداساً إحتفاليّاً في دارة المطران بطرس الجميّل في عين الخروبة

Lebanon 24
09-08-2025 | 07:40
أطلقت مؤسسة مهى وفهيم الجميّل بالشراكة مع الصرح البطريركي في بكركي ومطرانية سيدة لبنان في لوس أنجلوس، جائزة سنوية لدعم الباحثين واللاهوتيين للتعمّق في الدراسات الليتورجية العليا، إيماناً بأهمية الليتورجيا المارونية، وتخليداً لذكرى المطران بطرس الجميّل.
وأقيم قداس إحتفالي في دارة المطران بطرس الجميّل في عين الخروبة، ترأسه مطران طرابلس المطران يوسف سويف، ممثلاً البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، يعاونه الأب طوني سعد، ممثلاً مطران سيدة لبنان في لوس أنجلوس المطران عبدالله زيدان، ولفيف من الأساقفة والشمامسة، بحضور الرئيس امين الجميّل ووفد من المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال برئاسة الدكتور نسيب فوّاز، وفاعليات إجتماعية وتربوية وثقافية وإقتصادية، وتمّ تقديم الجائزة المالية السنوية الأولى لكلّ من الأب جان يمين والأب جبرايل شعنين، إفساحاً لهما لإستكمال دراستهما الليتورجية العليا والتعمّق في الكهنوت المسيحي الماروني.

وتوّج اللقاء بكلمة وجدانية من المطران سويف، متحدثاً عن الراحل الجميّل "رفيق الدرب الكنسي الطويل والمبدّع والرؤيوي في الحياة الليتورجية المارونية"، كما شارك الرئيس الجميّل بكلمة مؤثرة عن علاقته الوطيدة بالمطران الجميّل، معدداً المزايا الوطنية والكنسية واللاهوتية للراحل الكبير، ومباركاً للمبادرة المميّزة ذات البعد الوطني والإنساني التي أطلقتها مؤسسة مهى وفهيم الجميّل.
