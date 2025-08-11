الارشمندريت النجار ترأس القداس السنوي لاقليم كاريتاس المتن

Advertisement

استهل القداس بترحيب من خوري، وقال: "نحتفل اليوم معا في هذا الأحد المبارك بقداس الشكر السنوي لرابطة كاريتاس في إقليم المتن الرابع، لنشكر الله على خدمة المحبة التي نقوم بها بإسم الكنيسة تجاه إخوتنا المحتاجين، وبنوع خاص الفقراء والمهمشين والضعفاء في المجتمع".واوضح أن "القيم التي تعمل بموجبها كاريتاس، تتلخص في إحترام كرامة الإنسان وتعزيز حقه في الحياة الكريمة وفي التضامن في محبة المعوزين وتحقيق العدالة الإجتماعية. ومن اهم اهدفها، توحيد العمل مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الطبية وتعزيز التفاهم المتبادل والتنسيق والمشاركة في تنفيذ النشاطات الخيرية والإجتماعية وهدم الجدران وكل المعوقات بين الأفراد والمؤسسات للتكامل في خدمة المحبة، وتقديم العون والمساعدة لذوي الحاجات الملحة وعدم تعزيز عمل الإحسان والشفقة وبذل كل الجهود لتحويل المساعدات إلى عمل إنمائي بشري، وهذا لن يمنعنا من أن نعطي لليائس الرجاء وللحزين التعزية وللمريض الدواء والإستشفاء وللفقير لقمة عيشه وللطالب قسطا مدرسيا، وذلك بكل ما يهبنا الله من إمكانات مادية بفضلكم أيها الإخوة والأخوات، وبفضل الأيادي البيض والكريمة والممدوة دوما لكاريتاس لكي تبقى الحياة وتستمر، فكلنا ثقة ورجاء وإيمان بأن محبة الإنسان لا تسقط أبدا".وختم خوري شاكرا أعضاء المكتب، على "خدمة المحبة والجهود الكبيرة التي يبذلونها باسم كاريتاس، وعلى الإصغاء إلى جميع الذين يقصدون الاقليم لخدمة "الله يراكم ويسدد خطاكم ويمنحكم الشجاعة والجرأة والقوة على مواجهة التحديات لرفع شأن كل إنسان وكرامته".والقى الارشمندريت النجار عظة بعد الانجيل، تحدث فيها عن المحبة الخاصة التي تربط كاريتاس بابناء البلدة والعلاقة التاريخية المميزة، وبخدمته في هذه المؤسسة التي خدمها كمرشد عام ومرشد علمي لسنوات طويلة، ما جعله على معرفة عميقة برسالة المؤسسة وأهدافها الروحية والاجتماعية، مؤكدا أن كاريتاس تقوم على مبدأ المحبة والعطاء، وهي ذراع الكنيسة الاجتماعي الذي يهدف إلى خدمة الإنسان منذ لحظة وجوده، التزاما بوصية الله في صون كرامته الإنسانية".وتطرق النجار إلى الظروف الصعبة التي يمر بها العديد من اللبنانيين، من فقراء ومهمشين ومحتاجين، مشددا على أن "كاريتاس لطالما وقفت إلى جانب كل طالب حاجة، منذ أكثر من 53 عاما، بعملها التطوعي والخيري المستمر"، مستشهدا بقول بولس "أنتم عاملون مع الله"، مؤكدا أن "خدمة كاريتاس ليست للربح أو المصلحة، بل هي على مثال المسيح الذي أحب الفقراء والمهمشين وكان بمثابة مستشفى متنقلة لا ترد أحدا".واشار إلى أن "العطاء يمنح الإنسان فرحا أعظم من الأخذ، وأن الخدمة الحقيقية هي امتياز وفرصة لنعيش المحبة بصدق"، ودعا المؤمنين إلى "الثبات في الإيمان وعدم الخوف، مستشهدا بكلمات السيد المسيح المتكررة في الإنجيل "لا تخافوا".وتوجه الارشمندريت النجار بالشكر إلى جميع العاملين في كاريتاس ورئيسها الاب ميشال عبود والمساهمين والداعمين من لبنان والخارج، داعيا الجميع إلى "مزيد من الكرم والعطاء ليبقى شعار كاريتاس دائما: المحبة في خدمة الإنسان".وبعد القداس كان لقاء وتبادل نخب المناسبة. (الوكالة الوطنية للإعلام)