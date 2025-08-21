اليازا ووزارة الصحة: ندوة للوقاية من أمراض السرطان وتعزيز السلامة العامة

Advertisement

نظمت "اليازا"، بدعوة من بلدية الخريبة - ، ندوة في خلية الخريبة في عن "الوقاية من أمراض السرطان وتعزيز السلامة العامة"، بالتعاون مع جمعية "دعم الطب الوقائي" AMPM وبرعاية العامة الدكتور ركان ممثلا بالدكتور ناظم متى.افتتحت الندوة الإعلامية ماري جو متى التي رأت أن "أعظم ثروة يملكها الانسان هي ، فالسرطان، بما يحمله من ألم ومعاناة، يذكّرنا بمدى هشاشة الحياة وبالحاجة إلى وعيٍ استباقي يحمي أجسادنا قبل أن يطرق المرض أبوابها. والوقاية هنا ليست خيارًا ثانويًا، بل هي فعل مسؤولية يوميّة تُمارَس في ما نأكل ونشرب، في عاداتنا، في متابعتنا الطبية، وفي إدراكنا أنّ الكشف المبكر قد ينقذ حياة".عقلوأكد رئيس "اليازا" الدكتور زياد عقل ان "السلامة لا تُختَزل بالمرض وحده، فهي ثقافة متكاملة تحيط بالإنسان في بيته، مدرسته، عمله، وطرقه. ودعا الجميع للمشاركة في جهود الوقاية من الحوادث والحرائق والإصابات".فرحوألقى الدكتور فرح محاضرة عن الوقاية من الأمراض المزمنة كالسّرطان، معتبرا أن "الوقاية من المرض والخطر تشترك في جوهر واحد: حماية الحياة وصون الكرامة الإنسانية".متىوتحدث متى ممثلا وزير الصحة عن اهتمام الوزارة بمضمون الندوة واهدافها وتوصياتها، مشددا على "أهمية تنطيم ندوات ومؤتمرات مشابهة في مختلف المناطق ".ودعت "اليازا" من يرغب في المشاركة في ندوة مشابهة برعاية وزير الصحة العامة بالتعاون مع بلدية رويسة البلوط ( المتن الأعلى ) في الخلية الاجتماعية في رويسة البلوط ، إلى الحضور يوم الأربعاء المقبل في ٢٧ آب عند الساعة السادسة مساءً.