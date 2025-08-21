اليازا ووزارة الصحة: ندوة للوقاية من أمراض السرطان وتعزيز السلامة العامة

نظمت "اليازا"، بدعوة من بلدية الخريبة - قضاء بعبدا
، ندوة في خلية الخريبة في المتن الأعلى
عن "الوقاية من أمراض السرطان وتعزيز السلامة العامة"، بالتعاون مع جمعية "دعم الطب الوقائي" AMPM وبرعاية وزير الصحة
العامة الدكتور ركان ناصر الدين
ممثلا بالدكتور ناظم متى.
افتتحت الندوة الإعلامية ماري جو متى التي رأت أن "أعظم ثروة يملكها الانسان هي الصحة والسلامة
، فالسرطان، بما يحمله من ألم ومعاناة، يذكّرنا بمدى هشاشة الحياة وبالحاجة إلى وعيٍ استباقي يحمي أجسادنا قبل أن يطرق المرض أبوابها. والوقاية هنا ليست خيارًا ثانويًا، بل هي فعل مسؤولية يوميّة تُمارَس في ما نأكل ونشرب، في عاداتنا، في متابعتنا الطبية، وفي إدراكنا أنّ الكشف المبكر قد ينقذ حياة".
عقل
وأكد رئيس "اليازا" الدكتور زياد عقل ان "السلامة لا تُختَزل بالمرض وحده، فهي ثقافة متكاملة تحيط بالإنسان في بيته، مدرسته، عمله، وطرقه. ودعا الجميع للمشاركة في جهود الوقاية من الحوادث والحرائق والإصابات".
فرح
وألقى الدكتور ايلي
فرح محاضرة عن الوقاية من الأمراض المزمنة كالسّرطان، معتبرا أن "الوقاية من المرض والخطر تشترك في جوهر واحد: حماية الحياة وصون الكرامة الإنسانية".
متى
وتحدث متى ممثلا وزير الصحة عن اهتمام الوزارة بمضمون الندوة واهدافها وتوصياتها، مشددا على "أهمية تنطيم ندوات ومؤتمرات مشابهة في مختلف المناطق اللبنانية
".
ودعت "اليازا" من يرغب في المشاركة في ندوة مشابهة برعاية وزير الصحة العامة بالتعاون مع بلدية رويسة البلوط ( المتن الأعلى ) في الخلية الاجتماعية في رويسة البلوط ، إلى الحضور يوم الأربعاء المقبل في ٢٧ آب عند الساعة السادسة مساءً.