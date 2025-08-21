Advertisement

أفراح ومناسبات

اليازا ووزارة الصحة: ندوة للوقاية من أمراض السرطان وتعزيز السلامة العامة

Lebanon 24
21-08-2025 | 01:50
A-
A+
Doc-P-1407234-638913630871151226.png
Doc-P-1407234-638913630871151226.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظمت "اليازا"، بدعوة من بلدية الخريبة - قضاء بعبدا، ندوة في خلية الخريبة في المتن الأعلى عن "الوقاية من أمراض السرطان وتعزيز السلامة العامة"، بالتعاون مع جمعية "دعم الطب الوقائي" AMPM وبرعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ممثلا بالدكتور ناظم متى.
Advertisement

افتتحت الندوة الإعلامية ماري جو متى التي رأت أن "أعظم ثروة يملكها الانسان هي الصحة والسلامة، فالسرطان، بما يحمله من ألم ومعاناة، يذكّرنا بمدى هشاشة الحياة وبالحاجة إلى وعيٍ استباقي يحمي أجسادنا قبل أن يطرق المرض أبوابها. والوقاية هنا ليست خيارًا ثانويًا، بل هي فعل مسؤولية يوميّة تُمارَس في ما نأكل ونشرب، في عاداتنا، في متابعتنا الطبية، وفي إدراكنا أنّ الكشف المبكر قد ينقذ حياة".
 

عقل

وأكد رئيس "اليازا" الدكتور زياد عقل ان "السلامة لا تُختَزل بالمرض وحده، فهي ثقافة متكاملة تحيط بالإنسان في بيته، مدرسته، عمله، وطرقه. ودعا الجميع للمشاركة في جهود الوقاية من الحوادث والحرائق والإصابات".

فرح

وألقى الدكتور ايلي فرح محاضرة عن الوقاية من الأمراض المزمنة كالسّرطان، معتبرا أن "الوقاية من المرض والخطر تشترك في جوهر واحد: حماية الحياة وصون الكرامة الإنسانية".
متى

وتحدث متى ممثلا وزير الصحة عن اهتمام الوزارة بمضمون الندوة واهدافها وتوصياتها، مشددا على "أهمية تنطيم ندوات ومؤتمرات مشابهة في مختلف المناطق اللبنانية".
 

ودعت "اليازا" من يرغب في المشاركة في ندوة مشابهة برعاية وزير الصحة العامة بالتعاون مع بلدية رويسة البلوط ( المتن الأعلى ) في الخلية الاجتماعية في رويسة البلوط ، إلى الحضور يوم الأربعاء المقبل في ٢٧ آب عند الساعة السادسة مساءً.
مواضيع ذات صلة
خطوات بسيطة للوقاية من سرطان الكلى
lebanon 24
21/08/2025 13:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصرالدين رعى حملة توعية على أمراض الكلى المزمنة في KMC: الوقاية خط الدفاع الأول
lebanon 24
21/08/2025 13:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من وزارة الصحة.. نصائح للوقاية من الإسهال الحاد
lebanon 24
21/08/2025 13:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
5 دقائق من المشي.. هل تكفي حقًا للوقاية من السرطان؟
lebanon 24
21/08/2025 13:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
04:11 | 2025-08-21
03:19 | 2025-08-21
01:44 | 2025-08-21
10:14 | 2025-08-20
09:38 | 2025-08-20
09:30 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24