أفراح ومناسبات

في دير سيدة اللويزة... الأباتي رزق يترأس قداس إبراز النذور المؤقتة

Lebanon 24
24-08-2025 | 05:40
ترأّس الرئيس العام للرهبانية المارونية المريميًة الاباتي ادمون رزق  قداسا احتفالياً في دير سيدة اللّويزة- زوق مصبح،  تخلله أبراز  النذور المؤقّتة لعشرة مبتدئين: الأخ إيلي البطحاني، الأخ بيتر سلامه، الأخ شربل أنطون، الأخ جورج الحاج، الأخ أندريه زينا، الأخ جو كرموش، الأخ ماريو شيبان، الأخ ريشار الحداري، الأخ شربل الحدّاد والأخ سالم روكس. 
شارك بالاحتفال الاباء المدبرون العامون وابناء الرهبانية وكهنة ابرشيون بالاضافة  الى مبتدئين من سائر الرهبانيات واهل الرهبان الجدد.


ألقى الأباتي رزق عظة بالمناسبة جدد فيها تذكير الرهبان الجدد بثوابت الحياة الرهبانية ومرتكزاتها داعيا إياهم إلى عيشها على غرار قوافل الرهبان الذين سبقوهم مؤكدا على ضرورة الإبتعاد عن القشور و" الإنتزاح إلى العمق"كي يتمكنوا من تحقيق دعوتهم لعيش القداسة من خلال الإلتزام بعيش المشورات الإنجيليّة الثلاث : الطاعة والعفة والفقر، داخل الجماعة الرهبانية التي لن تستقيم ما لم يحيا الرهبان مع بعضهم بروح الإخوة والمشاركة في كل شيء مذكرا إياهم بقيمة الصلاة وعيش الأسرار ومشددا على أن التنشئة الرهبانية لا تنتهي يوم إبراز النذور لا بل تستمر طول العمر لا سيما في هذه السنوات المخصصة لمتابعة دروسهم الجامعية سواء كان في لبنان او في الخارج.
