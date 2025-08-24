28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
في دير سيدة اللويزة... الأباتي رزق يترأس قداس إبراز النذور المؤقتة
Lebanon 24
24-08-2025
|
05:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأّس
الرئيس العام
للرهبانية
المارونية
المريميًة الاباتي ادمون رزق قداسا احتفالياً في دير سيدة اللّويزة- زوق مصبح، تخلله أبراز النذور المؤقّتة لعشرة مبتدئين: الأخ
إيلي
البطحاني، الأخ بيتر سلامه، الأخ شربل أنطون، الأخ
جورج
الحاج، الأخ أندريه زينا، الأخ جو كرموش، الأخ ماريو شيبان، الأخ ريشار الحداري، الأخ شربل الحدّاد والأخ سالم روكس.
Advertisement
شارك بالاحتفال الاباء المدبرون العامون وابناء الرهبانية وكهنة ابرشيون بالاضافة الى مبتدئين من سائر الرهبانيات واهل الرهبان الجدد.
ألقى الأباتي رزق عظة بالمناسبة جدد فيها تذكير الرهبان الجدد بثوابت الحياة الرهبانية ومرتكزاتها داعيا إياهم إلى عيشها على غرار قوافل الرهبان الذين سبقوهم مؤكدا على ضرورة الإبتعاد عن القشور و" الإنتزاح إلى العمق"كي يتمكنوا من تحقيق دعوتهم لعيش القداسة من خلال الإلتزام بعيش المشورات الإنجيليّة الثلاث : الطاعة والعفة والفقر، داخل الجماعة الرهبانية التي لن تستقيم ما لم يحيا الرهبان مع بعضهم بروح الإخوة والمشاركة في كل شيء مذكرا إياهم بقيمة الصلاة وعيش الأسرار ومشددا على أن التنشئة الرهبانية لا تنتهي يوم إبراز النذور لا بل تستمر طول العمر لا سيما في هذه السنوات المخصصة لمتابعة دروسهم الجامعية سواء كان في
لبنان
او في الخارج.
مواضيع ذات صلة
قداس احتفالي في دير سيدة اللويزة في الذكرى الـ 27 لرحيل الأب طربيه
Lebanon 24
قداس احتفالي في دير سيدة اللويزة في الذكرى الـ 27 لرحيل الأب طربيه
25/08/2025 00:23:33
25/08/2025 00:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الأباتي رزق ترأس قداس سيامة الياس ابو ملهب كاهنا
Lebanon 24
الأباتي رزق ترأس قداس سيامة الياس ابو ملهب كاهنا
25/08/2025 00:23:33
25/08/2025 00:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية شارك في القداس السنوي لعيد سيدة التلة في دير القمر
Lebanon 24
رئيس الجمهورية شارك في القداس السنوي لعيد سيدة التلة في دير القمر
25/08/2025 00:23:33
25/08/2025 00:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل 4 نواب وعرض مع وفد من جامعة سيدة اللويزة إمكان التعاون
Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل 4 نواب وعرض مع وفد من جامعة سيدة اللويزة إمكان التعاون
25/08/2025 00:23:33
25/08/2025 00:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"مهرجان لبنان المسرحي الدولي" يعود من بيروت
Lebanon 24
"مهرجان لبنان المسرحي الدولي" يعود من بيروت
11:47 | 2025-08-24
24/08/2025 11:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
براءة اختراع لابتكار علمي يضع مدرسة سان جوزيف - مزرعة يشوع في طليعة التميّز التربوي
Lebanon 24
براءة اختراع لابتكار علمي يضع مدرسة سان جوزيف - مزرعة يشوع في طليعة التميّز التربوي
10:44 | 2025-08-23
23/08/2025 10:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي بارك اليوبيل الماسي لأخوية قلب يسوع - حدث الجبة
Lebanon 24
الراعي بارك اليوبيل الماسي لأخوية قلب يسوع - حدث الجبة
08:36 | 2025-08-23
23/08/2025 08:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تكريم بلديّة جبيل في مهرجان "Fénikia Awards"
Lebanon 24
تكريم بلديّة جبيل في مهرجان "Fénikia Awards"
05:18 | 2025-08-23
23/08/2025 05:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسية فنية من العُمر في بيروت.. نادين حسن وجو ضو يتألقان "كلاسيكياً"!
Lebanon 24
أمسية فنية من العُمر في بيروت.. نادين حسن وجو ضو يتألقان "كلاسيكياً"!
04:30 | 2025-08-23
23/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
Lebanon 24
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
23:32 | 2025-08-23
23/08/2025 11:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
02:45 | 2025-08-24
24/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
11:47 | 2025-08-24
"مهرجان لبنان المسرحي الدولي" يعود من بيروت
10:44 | 2025-08-23
براءة اختراع لابتكار علمي يضع مدرسة سان جوزيف - مزرعة يشوع في طليعة التميّز التربوي
08:36 | 2025-08-23
الراعي بارك اليوبيل الماسي لأخوية قلب يسوع - حدث الجبة
05:18 | 2025-08-23
تكريم بلديّة جبيل في مهرجان "Fénikia Awards"
04:30 | 2025-08-23
أمسية فنية من العُمر في بيروت.. نادين حسن وجو ضو يتألقان "كلاسيكياً"!
13:30 | 2025-08-22
ترك يفتتح معرضه الفني: من فن الديبلوماسية إلى فن الألوان
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 00:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 00:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 00:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24