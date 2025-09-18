تسليم وتسلم في إقليم "كاريتاس" - الأشرفية

Advertisement

تسلم أعضاء مكتب اقليم "كاريتاس" - الأشرفية مهامهم الجديدة من أسلافهم بعد ستة أعوام على توليهم المسؤولية، في صرح كاتدرائية سيدة البشارة - المتحف، في حضور متروبوليت وجبيل للروم الكاثوليك المطران بقعوني، رئيس رابطة "كاريتاس" - الأب ميشال عبود، منسق جهاز الأقاليم الأب رولان مراد، مرشد الإقليم الخوري وليد أنطوان أبي زيد، "كاريتاس" الدكتور نقولا ، رئيسي وأعضاء المكتب القدامى والجدد، ومسؤولة جهاز الاعلام في الرابطة ماغي مخلوف.بقعونيأثنى المطران بقعوني في كلمته على ثقته "بالأب عبود وعلى إدارته الرابطة التي استطاعت ان تواجه التي مر فيها لبنان من الكورونا الى انفجار بيروت والازمة الاقتصادية وحرب اسرائيل على لبنان".وقال: "اهنئ كاريتاس لأنها كانت، بإمكانياتها المحدودة، للجميع من دون تفرقة بين طائفة ودين. فكاريتاس تقوم بعمل الكنيسة، لأنكم ذراع الكنيسة الاجتماعي، وكتّر الف خيركم".أضاف: "أنتم الطبقة المتوسطة من القديسين - كما أطلق البابا الراحل فرنسيس على الذين يكرسون حياتهم في الخدمة - فقد طبعتم تاريخ الأشرفية وتاريخ المنطقة بمحبتكم وأمانتكم وخدمتكم والمثابرة، فصرتم جزءا من رسالة يسوع الذي يريدها".عبودوألقى الأب عبود كلمة، شكر فيها للهيئة السابقة للمكتب "الجهد التي قدمته لخدمة الفقراء"، ورحب بالرئيس وبأعضاء المكتب الجديد، مذكرا بأن "عمر المؤسسات أهم من عمر الأشخاص، وبخاصة أن كاريتاس مؤسسة كنسية ولديها قوانينها ودورها، وهي تختار الأشخاص المخولين للخدمة".وقال: "المستفيدون من خدمات كاريتاس هم كالمراهقين، الذين لا يكتفون بما يقدمه الأهل لهم بل هم دائما بحال طلب، فبالرغم من ذلك نحن نقوم بواجبنا، والله الحاضر مع كاريتاس منذ 53 سنة ما زال حاضرا واعطانا القوة لنتخطىّ كل الازمات."وشكر للمطران بقعوني دعمه الدائم لكاريتاس واستضافته حفل التسليم والتسلم، متمنيا للادارة الجديدة التوفيق، وهنأ أعضاءها على "سلامتهم بعد كل ما تعرضت له المنطقة من كوارث وحروب".أبي خيرأما رئيسة الإقليم إيليان أبي خير، فشكرت في كلمتها الأب عبود، والأب مراد على الثقة والدعم وقالت: "في ختام ست سنوات من رئاستي لقطاع كاريتاس الأشرفية، أتوجّه بالشكر من القلب لكل من كان سندًا وعونًا في هذه المسيرة .شكري الكبير لكاريتاس المركزية، ولا سيّما الأب ميشال والأب رولان لدعمهما وتوجيههما، ولأعضاء الإقليم السيدات اللواتي جسّدن بمحبتِهنّ وتفانيهنّ جوهر الرسالة الكاريتاسية، وشبيبة كاريتاس الذين كانوا دائما على قدر المسؤولية".أضافت: "واجهنا تحديات كبرى: الأزمة الاقتصادية، جائحة ، انفجار بيروت، وحرب على لبنان، ورغم ذلك، بفضل الله والمتبرعين استطعنا أن نساعد آلاف العائلات، بدءًا من ترميم بيوت وتوزيع مساعدات غذائية ودعم استشفائي، إلى مواكبة تربوية للأطفال والطلاب، بالاضافة إلى رعاية خاصة للمسنين".وعددت بعض إنجازات الإقليم خلال مدة ترؤسها الولاية:- توزيع أدوية بقيمة 15,000$ على 2280 مستفيدًا- تقديم مساعدات مالية لـ2300 شخص- توزيع أكثر من 5000 وجبة ساخنة، و2500 حصة غذائية- تقديم مساعدات استشفائية لأكثر من 80 شخصًا- ترميم 300 منزل في الجميزة ومار مخايل مع تأمين أثاث وأجهزة كهربائية".ختمت: "كاريتاس لم تكن يومًا مؤسسة فقط، بل هي عائلة ورسالة حياة. اليوم أُسلّم المسؤولية بثقة إلى الرئيسة رانيا الياس إدّه والأعضاء الجدد، وعلى يقين بأنهم سيواصلون الدرب ويحققون المزيد. أما أنا، فالمحبة والخدمة ستبقيان في قلبي، وسأبقى كداعم أساسي إلى جانبكم".مرسوم التعيينوفي الختام، تلا رئيس الرابطة مرسوم التعيين لهيئة المكتب إستناداً إلى المادة 7 - بند 2 من "القانون الأساسي لرابطة كاريتاس لبنان" والنظام الداخلي المُتّبَع، وجاءت الهيئة كالآتي:رانيا الياس اده رئيسة، إيليان جوزيف عازار أبي خير نائبة للرئيسة، ندين الياس جرجس زرد أبو جوده أمينة للسر، ميرنا إيلي رومانوس أبو جوده بوكتي أمينة للصندوق، الخوري وليد انطون أبي زيد يوسف مرشدا روحيا، ريتا هنري طربيه مستشارة.أما الأعضاء فهم: سلمى ألبير مقنّص عكاوي، رانيا متري كرم، كارين غبريال صغبيني، رنده روبير مسّير، روزيت أنطوان باشا، جويل أنطوان معوّض، ياشا جهاد صفير، لما رومانوس نصر الله وكارول صبّاغ،إيليو سامي الجريس مسؤول الشبيبةكريستين أندريه ميلان مساعدة اجتماعية.يُعمل بقرار التعيين لمُدّة ثلاث سنوات إعتبارا من تاريخه ولنهاية ولاية الإقليم في 6 آب 2028".