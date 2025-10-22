بعد ترميمه.. افتتاح "بيت المحترف اللبناني" في بيروت

Advertisement

افتتحت "بيت المحترف اللبناني" في ببيروت بعد إعادة ترميمه، في احتفال برعاية حنين السيد وحضور عدد من الوزراء والنواب وشخصيات وطنية وثقافية ومجموعة من الحرفيين.وقالت الوزارة إن المشروع يهدف إلى الحفاظ على التراث اللبناني وتعزيز الحرف اليدوية كجزء من الهوية الوطنية، ويمثل منصة للعرض والتدريب والتبادل الثقافي. وأوضحت أن بيت المحترف تأسس عام 1963، وأعيد افتتاحه عام 2000، واليوم يعود معرضه بعنوان "عبر الزمن - Across Time" ليؤكد استمرارية الإبداع اللبناني.وشددت الوزيرة أن "عودة البيت تعكس قدرة على الإبداع رغم الأزمات"، بينما قالت رئيسة اللجنة دانية حفار بزي إن إعادة افتتاحه تمثل مساحة تكرم الحرفيين وتدعمهم وتلهمهم.ويستمر المعرض حتى 15 تشرين الثاني 2025، من الاثنين حتى السبت من 10 صباحاً حتى 7 مساءً.