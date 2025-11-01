في رحاب جمعية "Rebirth Beirut".. "معهد غوته" يحتفل بمرور 70 عاماً على وجوده في لبنان

احتفل "معهد غوته" بمرور سبعين عاماً على انطلاق نشاطه في ، خلال حفل خاص استضافته جمعية "Rebirth Beirut" في الجميزة، بحضور نخبة من الفنانين والشخصيات الثقافية وشركاء المعهد.

وفي هذا الإطار، أكد مؤسس ورئيس الجمعية ، أن "Rebirth Beirut كانت وما زالت منبراً للحوار والتجدد عبر الفن، واحتفال معهد غوته هنا يؤكد أن الثقافة قادرة على توحيد الناس حتى في أصعب الظروف".





وتخلل الأمسية عرض فني بعنوان "Silence in Plastic" للفنان بهاء السوقي، وأداء موسيقي بصري بعنوان "A Separation from Habit" للفنان جوي مغنّي، وهما من المستفيدين من منحة AL-MU7AFFIZ الثقافية التي يدعمها معهد غوته لتشجيع الفنانين والمبادرات الإبداعية في لبنان.





وبهذا الاحتفال، جدّد "معهد غوته" التزامه بمواصلة دعم الإبداع والتبادل الثقافي بين لبنان وألمانيا، فيما أكدت جمعية Rebirth Beirut مجدداً مكانتها كرمزٍ للأمل والنهضة الثقافية في قلب .