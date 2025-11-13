Advertisement

أفراح ومناسبات

"جمعية الصداقة الإيطالية – العربية" هنّأت سفيرة لبنان في روما بالاستقلال

Lebanon 24
13-11-2025 | 01:56
A-
A+
Doc-P-1441627-638986210479447317.jpeg
Doc-P-1441627-638986210479447317.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّهت "جمعية الصداقة الإيطالية – العربية" رسالة تهنئة إلى سفيرة لبنان في إيطاليا كارلا جزار ،  لمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان جاء فيها:"لمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تتشرّف جمعية الصداقة الإيطالية – العربية بأن تتقدّم من سعادتكم، ومن خلالكم إلى الشعب اللبناني العزيز، بأسمى عبارات التهنئة وأصدق التمنيات.وإننا نغتنم هذه المناسبة الوطنية الغالية لنجدد تقديرنا العميق للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين الشعبين الإيطالي واللبناني، والمبنية على أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون الثقافي والإنساني المستمر بين البلدين. الجمعية حريصة على تعزيز جسور التعاون والصداقة بين الشعبين الإيطالي واللبناني، وتشيد بالدور الفاعل الذي تقوم به السفيرة جزار في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين".
Advertisement

اختتمت الرسالة بالتعبير عن "تمنيات الجمعية للجمهورية اللبنانية بدوام التقدّم والازدهار، وللشعب اللبناني بمزيد من الوحدة والاستقرار"، مؤكدة "التزامها مواصلة العمل لتعميق أواصر الصداقة والتعاون بين إيطاليا ولبنان".
مواضيع ذات صلة
هاني وقّع مذكرة تفاهم مع جمعية "سفير لبناء الغد" لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية
lebanon 24
13/11/2025 13:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نداف هنّأت نقابة العاملين المنتخبة في "تلفزيون لبنان"
lebanon 24
13/11/2025 13:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان يستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد
lebanon 24
13/11/2025 13:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "هلا صور" تطلق معرض الكتاب العربي الحادي عشر
lebanon 24
13/11/2025 13:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24

التعبير عن

الإيطالية

الاستقلال

اللبنانية

الجمهوري

الإيطالي

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
04:29 | 2025-11-13
04:09 | 2025-11-13
03:52 | 2025-11-13
03:51 | 2025-11-13
03:31 | 2025-11-13
23:34 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24