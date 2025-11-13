"جمعية الصداقة الإيطالية – العربية" هنّأت سفيرة لبنان في روما بالاستقلال

Advertisement

وجّهت "جمعية الصداقة – العربية" رسالة تهنئة إلى سفيرة في كارلا جزار ، لمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان جاء فيها:"لمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال الجمهورية الشقيقة، تتشرّف جمعية الصداقة الإيطالية – العربية بأن تتقدّم من سعادتكم، ومن خلالكم إلى الشعب اللبناني ، بأسمى عبارات التهنئة وأصدق التمنيات.وإننا نغتنم هذه المناسبة الوطنية الغالية لنجدد تقديرنا العميق للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين الشعبين واللبناني، والمبنية على أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون الثقافي والإنساني المستمر بين البلدين. الجمعية حريصة على تعزيز جسور التعاون والصداقة بين الشعبين الإيطالي واللبناني، وتشيد بالدور الفاعل الذي تقوم به السفيرة جزار في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين".اختتمت الرسالة بالتعبير عن "تمنيات الجمعية للجمهورية اللبنانية بدوام التقدّم والازدهار، وللشعب اللبناني بمزيد من الوحدة والاستقرار"، مؤكدة "التزامها مواصلة العمل لتعميق أواصر الصداقة والتعاون بين إيطاليا ولبنان".