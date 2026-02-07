تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

"نحلة بالقلب" تزرع 3000 شجرة

Lebanon 24
07-02-2026 | 05:52
A-
A+
نحلة بالقلب تزرع 3000 شجرة
نحلة بالقلب تزرع 3000 شجرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت جمعية "نحلة بالقلب"، أنها بالتعاون مع وزارة الزراعة، أنجزت زرع 3000 شجرة في جرود البلدة، ضمن مشروع بيئي يهدف إلى إعادة الغطاء الأخضر إلى المنطقة.



وأوضحت في بيان، أن هذه المبادرة ستتبعها خطوات إضافية للحفاظ على سلامة البيئة، ضمن سياق مشروع التنمية المستدامة في بلدة نحلة بجوانبها كافة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منظمة "هرانا" الحقوقية: عدد القتلى في احتجاجات إيران تجاوز الـ 3000 شخصًا
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في الصحة الإيرانية لـ"نيويورك تايمز": زهاء 3000 قتيل خلال الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميلاد يصنع مواطناً".. إزاحة الستار عن أضخم شجرة صابون في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تباين اميركي- فرنسي: "الميكانيزم" أداة لإدارة الأزمة بدلاً من حلها
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الزراعة

مشروع التنمية

هذه المبادرة

بادر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:06 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:17 | 2026-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2026-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:06 | 2026-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
13:06 | 2026-02-06
Lebanon24
11:17 | 2026-02-05
Lebanon24
09:37 | 2026-02-04
Lebanon24
05:06 | 2026-02-04
Lebanon24
05:43 | 2026-02-03
Lebanon24
07:36 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24