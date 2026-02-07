"نحلة بالقلب" تزرع 3000 شجرة

أعلنت جمعية "نحلة بالقلب"، أنها بالتعاون مع ، أنجزت زرع 3000 شجرة في جرود البلدة، ضمن مشروع بيئي يهدف إلى إعادة الغطاء الأخضر إلى المنطقة.







وأوضحت في بيان، أن ستتبعها خطوات إضافية للحفاظ على سلامة البيئة، ضمن سياق المستدامة في بلدة نحلة بجوانبها كافة.

