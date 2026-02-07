تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أفراح ومناسبات
"نحلة بالقلب" تزرع 3000 شجرة
Lebanon 24
07-02-2026
|
05:52
أعلنت جمعية "نحلة بالقلب"، أنها بالتعاون مع
وزارة الزراعة
، أنجزت زرع 3000 شجرة في جرود البلدة، ضمن مشروع بيئي يهدف إلى إعادة الغطاء الأخضر إلى المنطقة.
وأوضحت في بيان، أن
هذه المبادرة
ستتبعها خطوات إضافية للحفاظ على سلامة البيئة، ضمن سياق
مشروع التنمية
المستدامة في بلدة نحلة بجوانبها كافة.
