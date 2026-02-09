تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

المطران تابت يجمع حول السفير طوق "لبنان - الحلم"

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
09-02-2026 | 05:04
A-
A+
المطران تابت يجمع حول السفير طوق لبنان - الحلم
المطران تابت يجمع حول السفير طوق لبنان - الحلم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

بعيدًا عن لبنان الجريح بتناقضاته وأزماته ومشاكله المتراكمة والمزمنة، يولد لبنان آخر في الاغتراب لبنان أكثر صفاءً، وأكثر قربًا من الصورة البهية التي يحلم بها كل لبناني يتطلع إلى أن يكون لبنانه من بين أفضل البلدان، بتنوعه وثقافاته المتعددة، وبطوائفه وأحزابه.

هذا الـ "لبنان" – الحلم، نجح راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران  بول - مروان  تابت في إعادة رسم ملامحه المشرقة تحت سقف واحد، لا بصفته رجل دين فقط، بل بصفته حامل فكرة روحية ووطنية، وهي أن اللبنانيين قادرون على اللقاء إذا أرادوا، وإذا تحرّروا من موروثاتهم الغريبة عن تقاليدهم وإرثهم الثقافي والحضاري، وذلك في دار الأبرشية في مونتريال، في مشهد لم يكن بروتوكوليًا فحسب، ولا من قبيل المجاملات الاجتماعية. بل كان مشهدًا لبنانيًا بامتياز، بمعانيه الوطنية والإنسانية، وهو مشهد نادر بدلالاته وأهدافه ومراميه.

فأبناء الجالية اللبنانية التفّوا حول سفير لبنان الجديد في كندا بشير طوق، لكنهم في الحقيقة التفّوا حول بعضهم البعض، مسيحيين ومسلمين، رجال دين، مسؤولين حزبيين، رؤساء جمعيات، رجال أعمال، تربويين، فنانين وصحافيين، على اختلاف تنوعهم السياسي والبيئي. وهذا لا يعني أن اختلافاتهم اختفت وتلاشت في لحظة تجلٍ، لكنها تراجعت أمام شعور واحد، وهو أنهم، على رغم كل شيء، أبناء وطن واحد.

المطران تابت لم يجمع وجوهًا، بل جمع قلوبًا. وفي زمن صار فيه الاجتماع اللبناني حدثًا استثنائيًا، بدا اللقاء كأنه استعادة لذاكرة وطنية وجدانية، ذاكرة الجلوس معًا بلا خوف، وبلا توتر، وبلا حسابات ضيقة وصغيرة. فقط مساحة إنسانية يتنفس فيها اللبنانيون غربتهم المشتركة، ويحوّلونها إلى قوة بدلًا من أن تكون حنينًا موجعًا.

في مونتريال، حيث تتعايش الثقافات كأنها أوركسترا متعددة الأصوات، أعطت الجالية اللبنانية درسًا هادئًا في معنى التنوّع المتصالح مع ذاته. والمطران تابت كان قائد هذا الإيقاع. لم يفرض وحدة مصطنعة، بل أتاح لحظة صدق جماعية، وهي أن يلتقي الجميع تحت سقف واحد، لأنهم يحتاجون إلى بعضهم البعض، وليس أن الواجبات الاجتماعية تفرض هذا الإيقاع.

ما فعله المطران تابت في هذه الليلة الباردة ليس حدثًا اجتماعيًا منفردًا، بل فعل رجاء بأن لبنان، مهما ابتعد أبناؤه جغرافيًا، يبقى قادرًا على جمعهم معنويًا. وأن الاغتراب ليس منسلخًا عن الوطن، بل هو نوع من أنواع الحفاظ عليه بالأهداب والعيون. في تلك اللحظة، بدت الأبرشية كأنها قطعة صغيرة من لبنان الممكن: لبنان الذي لا يلغيه الاختلاف، بل يغنيه.

ولهذا السبب كان اللقاء مؤثرًا. لأنه ذكّر الجميع بأن الهوية اللبنانية ليست خلافًا دائمًا، بل قدرة دائمة على العودة إلى بعضنا. والمطران تابت، بهدوئه وحكمته، لم يفعل أكثر من فتح الباب فدخل منه لبنان كله إلى الرحاب الواسعة، وإلى لبنان الذاكرة والتاريخ والحاضر والمستقبل.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
المطران تابت ووفد ابرشي هنأا السفير طوق... تأكيد على أهمية الدور الاغترابي في كندا
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت في عيد مار مارون: لا خلاص بسلاح خارج الدولة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت في عيد مار مارون: التلويح بحرب أهلية أو بدمار جديد ليس شجاعة بل تهور
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت: نصلي ليكون العام الجديد بداية مسار خلاص لوطننا الغالي
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الجالية اللبنانية

اللبنانية

المستقبل

بروتوكول

الإيقاع

في دار

لبنان

مسيحي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
08:16 | 2026-02-09
Lebanon24
07:19 | 2026-02-09
Lebanon24
06:07 | 2026-02-09
Lebanon24
05:52 | 2026-02-07
Lebanon24
13:06 | 2026-02-06
Lebanon24
11:17 | 2026-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24