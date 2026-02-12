تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أفراح ومناسبات

الجامعة اللبنانية – الكندية تُنظم مؤتمراً علمياً بعنوان "المياه الباردة: بين العلم والأداء والصمود"

Lebanon 24
12-02-2026 | 11:01
الجامعة اللبنانية – الكندية تُنظم مؤتمراً علمياً بعنوان المياه الباردة: بين العلم والأداء والصمود
الجامعة اللبنانية – الكندية تُنظم مؤتمراً علمياً بعنوان المياه الباردة: بين العلم والأداء والصمود photos 0
تستعد الجامعة اللبنانية – الكندية LCU لتنظيم مؤتمر علمي استثنائي بعنوان: "المياه الباردة: بين العلم، الأداء، والصمود"، بالشراكة مع فريق Icemen in Action، وذلك يوم الخميس الواقع في 19 شباط 2026 عند الساعة الرابعة بعد الظهر، في الحرم الرئيسي للجامعة في عينطورة – كسروان.

ويضمّ فريق Icemen in Action كلاً من رودولف خليل، والجنرال المهندس حنّا معوّض، اللذين يشاركان في دعم هذا الحدث العلمي الهادف إلى تسليط الضوء على ثقافة التحدّي، الصمود، والانضباط في البيئات القاسية، من خلال مقاربة علمية وتجريبية متكاملة.

ويُنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة مميّزة لرائد وبطل العالم في السباحة في المياه الجليدية، وحامل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس، الدكتور ألكسندر فوزو، الذي سيقدّم محاضرة علمية متخصصة تجمع بين الخبرة الطبية الميدانية والتجربة الرياضية القصوى.

وسيُسلّط المؤتمر الضوء على البعد العلمي والفيزيولوجي للتعرّض للمياه الباردة، وتأثيره على أداء الجسم البشري، إضافة إلى مفاهيم الصمود الذهني، التكيّف مع الظروف القاسية، وإدارة المخاطر، مستنداً إلى أبحاث ودراسات وتجارب عملية في مجال السباحة في المياه الجليدية والرياضات القصوى.

وتكمن أهمية هذا الحدث المرتقب في كونه يشكّل منصّة علمية تفاعلية لطلاب الجامعة وأساتذتها والمهتمين في مجالات علوم الحياة والعلوم الرياضية، والصحة العامة، حيث يتيح فرصة نادرة للاطلاع على تجربة عالمية رائدة تربط بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي في بيئات عالية الخطورة.

كما يندرج هذا المؤتمر في إطار رؤية الجامعة اللبنانية – الكندية LCU الهادفة إلى تعزيز الانفتاح الأكاديمي على الخبرات الدولية، وترسيخ ثقافة البحث العلمي، وتشجيع الطلاب على استكشاف مجالات معرفية جديدة تجمع بين الأداء، الصحة، والقدرة على الصمود.

ومن المتوقّع أن يشكّل المؤتمر محطة علمية بارزة ضمن النشاطات الأكاديمية للجامعة، وأن يفتح باب النقاش حول آفاق تطوير الدراسات المرتبطة بالطب الرياضي والتكيّف البيئي في لبنان والمنطقة.
 
 
