ميمس احتفلت برتبة الهجمة بمشاركة ابنائها المسيحيين والدروز

أقيم في القديس جاورجيوس – ميمس، قداس ، وتخلّلته رتبة الهجمة، بحضور حشد من أبناء البلدة.







وترأس الذبيحة الإلهية الأب بولس صادر، في أجواءٍ مفعمة بالفرح والمحبة والسلام، حيث اختُتمت المناسبة بتوزيع البيض والضيافة على الحاضرين، في تقليدٍ يعكس روح العيد ومعاني .







كما شارك أبناء إخوتهم حضور القداس وتبادل التهاني، في مشهدٍ يُجسّد معنى العيش المشترك.

