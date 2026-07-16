رعية مار أنطونيوس الكبير - الدوار تحتفل بمهرجانها السنوي الرابع

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ويأتي هذا المهرجان حسب بيان للرعية ليجسد رسالتها "في تعزيز روح الشركة والمحبة واللقاء، وترسيخ قيم الإيمان والرجاء والتضامن بين أبناء المنطقة، في بلدة عرفت عبر تاريخها بعيشها المشترك وانفتاحها وتعاونها مع مختلف الكنائس والرعايا، وتقاسمها معهم الأفراح والأحزان، لتبقى شاهدة على وحدة المجتمع ورسالة الكنيسة في المحبة والخدمة".وبهذه المناسبة، دعا كاهن الرعية الأب سليم الأشقر المؤمنين وأبناء الدوار والجوار للمشاركة في القداس الإلهي الحتفالي الذي يترأسه رئيس أساقفة أبرشية المطران أنطوان بو نجم، وذلك السبت 8 آب 2026 عند السابعة مساء في صالة المجمع الرعوي – الدوار.وأكد أبناء الرعية أن "هذا الحدث يشكل محطة روحية، اجتماعية ووطنية جامعة، تجمع العائلات، أبناء البلدة من مقيمين ومن هم في بلاد الإنتشار والأصدقاء في أجواء من الفرح والإيمان، وتجدد رسالة الكنيسة القائمة على الأخوة والإنفتاح وخدمة الإنسان، سائلة الله أن يبارك أبناء الرعية وجميع المشاركين، وأن يبقى هذا المهرجان مساحة لقاء ومحبة ورجاء".وفي ما يلي برنامج المهرجان:الخميس 6 آب 202617:00 ألعاب ترفيهية للأطفال.21:00 الإفتتاح الرسمي للمهرجان برعاية وزارة السياحة.22:00 سهرة فنية يحييها الفنانان رفقا فارس وجيلبير الرحباني.الجمعة 7 آب 202617:00 ألعاب ترفيهية للأطفال.22:00 سهرة فنية يحييها الفنان ناجي أسطا.السبت 8 آب 202617:00 ألعاب ترفيهية للأطفال.19:00 قداس إلهي يحتفل به سيادة المطران أنطوان بو نجم، رئيس أساقفة أبرشية أنطلياس المارونية.22:00 سهرة فنية يحييها الفنان الأسطا.ودعت اللجنة المنظمة للمهرجان في رعية مار أنطونيوس الكبير جميع أبناء الدوار والمنطقة إلى المشاركة الكثيفة في فعاليات المهرجان، لما يحمله من أبعاد روحية، اجتماعية وترفيهية، وللمساهمة في إنجاح هذه المناسبة التي أصبحت تقليدا سنويا يجمع العائلة الواحدة حول قيم الإيمان والمحبة والفرح.