تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

«حروب المضائق – حالة هرمز» كتاب جديد لرودي بارودي يقرأ أزمات 2026 من التاريخ إلى الجغرافيا السياسية

Lebanon 24
16-09-2026 | 12:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
«حروب المضائق – حالة هرمز» كتاب جديد لرودي بارودي يقرأ أزمات 2026 من التاريخ إلى الجغرافيا السياسية
«حروب المضائق – حالة هرمز» كتاب جديد لرودي بارودي يقرأ أزمات 2026 من التاريخ إلى الجغرافيا السياسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر يوم الثلثاء في العاصمة الأميركية واشنطن كتاب «حروب المضائق – حالة هرمز: التأثير في أسواق الطاقة العالمية» (The Wars of the Straits – Hormuz Case: The Impact on World Energy Markets) للدكتور رودي بارودي، المستشار الدولي في شؤون الطاقة والعضو في شبكة القيادة عبر الأطلسي (TLN)، مقدّماً قراءة شاملة لأزمات عام 2026 وتداعياتها، والجذور التاريخية للصراع على الممرات البحرية الاستراتيجية، فضلاً عن الخيارات المتاحة للحد من مخاطر اضطرابات مماثلة مستقبلاً.
Advertisement

من «حرب الناقلات» إلى صراع جنوى والبندقية
لا يحصر بارودي بحثه في المواجهات الحديثة في منطقة الخليج أو في «حرب الناقلات» خلال ثمانينيات القرن الماضي، بل يعود بمفهوم «حروب المضائق» نحو سبعة قرون، مستعرضاً الصراع بين جنوى والبندقية في العصور الوسطى على طرق الوصول إلى مضيق البوسفور والبحر الأسود.

ومن خلال هذه المقاربة، يضع الكتاب أحداث عام 2026 ضمن سياق تاريخي أوسع للصراع على الممرات البحرية، ودورها في تنافس القوى الدولية، واستخدامها أداةً للضغط السياسي والاقتصادي خلال الأزمات.

ويجمع الكتاب، وفق الإعلان الصادر عن شبكة القيادة عبر الأطلسي، بين السرد الجيوسياسي والتحليل القانوني والتقني، متناولاً قواعد القانون الدولي الناظمة لمضيق هرمز، والمواجهات البحرية والتجارية خلال حرب عام 2026، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية والبيئية الناجمة عن اضطراب حركة الملاحة والشحن.

كما يتوقف عند الجوانب العملية للمسارات البديلة لخطوط الأنابيب ومدى قدرتها على تخفيف الاعتماد على المضيق في أوقات الأزمات، ولا سيما ما يُعرف بـ**«خطوط الأنابيب الالتفافية» (Bypass Pipelines)، في ظل المكانة المحورية التي يحتلها هرمز في حركة الطاقة والتجارة العالمية.

ولا تقتصر أهمية هذه البدائل، بحسب المقاربة التي يقدمها الكتاب، على حساب القدرة النظرية لنقل النفط والغاز بعيداً عن المضيق، بل تشمل أيضاً دراسة الجدوى العملية لهذه المسارات والقيود التقنية والاقتصادية التي يمكن أن تحد من قدرتها على تعويض حركة الشحن عبر هرمز عند حدوث اضطرابات 
واسعة.

هرمز وباب المندب
ويتضمن الكتاب ملاحق تتناول مذكرة التفاهم الأميركية – الإيرانية الموقعة في 17 حزيران 2026، وأهم المضائق والقنوات المائية في العالم، والعلاقة الاستراتيجية بين مضيق هرمز وباب المندب، فضلاً عن عدد من اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية في المنطقة.

ومن خلال الربط بين هرمز وباب المندب وغيره من الممرات البحرية الحيوية، يوسّع الكتاب النقاش من أزمة مضيق بعينه إلى مسألة أكثر شمولاً تتعلق بأمن طرق التجارة والطاقة العالمية، ومدى تأثر الأسواق والاقتصادات الدولية عندما تتحول نقاط العبور البحرية الضيقة إلى ساحات مواجهة أو أدوات ضغط في النزاعات الجيوسياسية.

ويطرح «حروب المضائق – حالة هرمز» الحاجة إلى تطوير إطار دولي مستدام يستند إلى القانون الدولي والمعطيات العلمية والوقائع، بما يسهم في ضمان حرية المرور عبر المضيق والحد من مخاطر استخدام الممرات البحرية في الصراعات الدولية.

ويربط الكتاب، في هذا السياق، بين أمن الطاقة وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي، انطلاقاً من أن أي اضطراب كبير في حركة السفن عبر المضائق الاستراتيجية لا يبقى محصوراً بالدول المطلة عليها، بل يمكن أن تمتد آثاره إلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة والبيئة البحرية.

وأعلنت شبكة القيادة عبر الأطلسي (TLN)، التي يعمل بارودي لديها، صدور الكتاب، مشيرة إلى طابعه الجيوسياسي والقانوني والتقني، فيما تتولى Casemate توزيعه.






























مواضيع ذات صلة
هكذا تُبقي إيران مضيق هرمز في حالة من "الجمود المميت"
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 04:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ربع مليون طالب حُرموا من التعليم وجيل ما بعد الحرب لا يقرأ ولا يكتب
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 04:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع أكثر من 5% وسط حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 04:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تاريخ من الصدمات.. أزمات النفط تتكرر من 1973 إلى 2026
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 04:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24

النفط والغاز

الإيرانية

الإيراني

واشنطن

الخليج

النقاش

الغاز

النفط

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2026-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2026-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:28 | 2026-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2026-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:54 | 2026-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:09 | 2026-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:26 | 2026-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:55 | 2026-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:07 | 2026-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2026-09-16
Lebanon24
06:09 | 2026-09-16
Lebanon24
08:28 | 2026-09-15
Lebanon24
08:05 | 2026-09-15
Lebanon24
06:54 | 2026-09-14
Lebanon24
05:27 | 2026-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24