برعاية الوزير شحادة.. بيروت تستضيف مؤتمر ومعرض 10Xict 2026 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا التاريخ

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تستضيف مؤتمر ومعرض 10Xict 2026 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من 26 إلى 28 تشرين الثاني 2026، برعاية لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور ، في قاعة Beirut Hall في منطقة حرش ، على ان يقام الرسمي يوم الخميس 26 تشرين الثاني، عند الساعة الخامسة مساءً، إيذاناً بانطلاق الحدث الذي يجمع العاملين والمهتمين بقطاع التكنولوجيا والابتكار.ويشكّل المعرض فرصة للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية، واستكشاف التعاون والشراكات الاستراتيجية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحوّل الرقمي.ويُنظّم الحدث من قبل Innovate Exhibitions، تحت مظلة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (MITAI)، وبدعم من جمعية المهنية في (PCA).ويستقبل المعرض زوّاره يومياً من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى العاشرة مساءً، على مدى ثلاثة أيام.للمهتمّين بالتكنولوجيا والابتكار، يمكن تسجيل الحضور والمشاركة عبر الرابط التالي:https://tinyurl.com/38sn8y6x