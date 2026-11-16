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أفراح ومناسبات

برعاية الوزير شحادة.. بيروت تستضيف مؤتمر ومعرض 10Xict 2026 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا التاريخ

Lebanon 24
16-11-2026 | 09:08
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برعاية الوزير شحادة.. بيروت تستضيف مؤتمر ومعرض 10Xict 2026 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا التاريخ
برعاية الوزير شحادة.. بيروت تستضيف مؤتمر ومعرض 10Xict 2026 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا التاريخ photos 0
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تستضيف بيروت مؤتمر ومعرض 10Xict 2026 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من 26 إلى 28 تشرين الثاني 2026، برعاية وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، في قاعة Beirut Hall في منطقة حرش تابت، على ان يقام حفل الافتتاح الرسمي يوم الخميس 26 تشرين الثاني، عند الساعة الخامسة مساءً، إيذاناً بانطلاق الحدث الذي يجمع العاملين والمهتمين بقطاع التكنولوجيا والابتكار.
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ويشكّل المعرض فرصة للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية، واستكشاف آفاق التعاون والشراكات الاستراتيجية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحوّل الرقمي.

ويُنظّم الحدث من قبل Innovate Exhibitions، تحت مظلة وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (MITAI)، وبدعم من جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان (PCA).

ويستقبل المعرض زوّاره يومياً من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى العاشرة مساءً، على مدى ثلاثة أيام.

للمهتمّين بالتكنولوجيا والابتكار، يمكن تسجيل الحضور والمشاركة عبر الرابط التالي:

https://tinyurl.com/38sn8y6x
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