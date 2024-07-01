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فنون ومشاهير

بدت كالأميرات.. ملكة جمال الكون تدخل القفص الذهبي وعريسها من الوسط الرياضي فمن هو؟ (صور)

Lebanon 24
01-07-2024 | 07:11
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احتفلت عارضة الأزياء وملكة جمال الكون لعام 2012، أوليفيا كولبو، بزفافها من لاعب كرة القدم الأميركية كريستيان ماكافري، في ولاية رود آيلاند.

وأقيم حفل الزفاف في كنيسة صغيرة في حي واتش هيل الساحلي ببلدة ويسترلي، تحقيقًا لرغبة العريس كريستيان ماكافري الذي كان يتمنى الزواج في تلك الكنيسة منذ فترة طويلة.
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وبدت أوليفيا كالأميرات بفستان زفافها الذي اختارته من دار الأزياء الشهيرة دولتشي أند غابانا، والذي تميز بأكمامه الطويلة ورقبته الدائرية وخصره المنسدل، بالإضافة إلى وشاح دانتيل بلغ طوله 16 قدمًا، ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، مما أضفى لمسة طبيعية على إطلالتها.
 
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