Advertisement

المرأة

قطاع المرأة في "تيار العزم" نظم ورشة عمل في طرابلس حول "العناية بالبشرة "

Lebanon 24
03-07-2024 | 13:49
A-
A+
Doc-P-1218825-638556366719802150.png
Doc-P-1218825-638556366719802150.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استضاف قطاع المرأة في "تيار العزم"، اليوم، الدكتورة حنان يحيى التي حاضرت عن "العناية بالبشرة"، ضمن سلسلة اللّقاءات التي ينظمها القطاع تحت عنوان :"خطوات مهمة تساعدك بالاهتمام بذاتك" وذلك في مقر القطاع في طرابلس.
Advertisement

وتحدثَت يحيى بداية عن "أنواع البشرة و ضرورة تحديد حاجات كلّ نوع و سبل  العناية بها"، مشددة على "أهمية العناية الدائمة بالبشرة بشكل روتيني وعدم الإهمال حتى لا يؤدي ذلك إلى مضاعفات يصعب الاهتمام بها".

و تحدثَت عن "طرق خاصة للعناية بالبشرة عن طريق استخدام الموجودات المنزليّة و بأقنعة طبيعيّة من دون الذهاب إلى طبيب متخصص  أو  أخصائيّة تجميل"، متناولة بعض "أنواع الأقنعة الخاصة الطبيعيّة التي يسهل تحضيرها في المنزل من الفواكه واللبن والعسل وغير ذلك".

و شدّدت يحيى على "أهمية المشاريع الصغيرة في مواجهة الصعاب والأزمة الاقتصاديّة التي نمر بها"، مشيرة الى أنّ "الاعتماد على الذات يساعدنا في تخطي الصعاب". 

من جهتها، وعدَت رئيسة قطاع المرأة في "تيار العزم" جنان مبيض باستمرار سلسلة اللّقاءات المماثلة في إطار التوعيّة والتدريب".

المرأة

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:11 | 2024-07-03
09:30 | 2024-07-03
07:07 | 2024-07-03
04:49 | 2024-07-03
03:18 | 2024-07-03
00:23 | 2024-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24