قطاع المرأة في "تيار العزم" نظم ورشة عمل في طرابلس حول "العناية بالبشرة "

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وتحدثَت يحيى بداية عن "أنواع البشرة و ضرورة تحديد حاجات كلّ نوع و سبل العناية بها"، مشددة على "أهمية العناية الدائمة بالبشرة بشكل روتيني وعدم الإهمال حتى لا يؤدي ذلك إلى مضاعفات يصعب الاهتمام بها".و تحدثَت عن "طرق خاصة للعناية بالبشرة عن طريق استخدام الموجودات المنزليّة و بأقنعة طبيعيّة من دون الذهاب إلى طبيب متخصص أو أخصائيّة تجميل"، متناولة بعض "أنواع الأقنعة الخاصة الطبيعيّة التي يسهل تحضيرها في المنزل من الفواكه واللبن والعسل وغير ذلك".و شدّدت يحيى على "أهمية المشاريع الصغيرة في مواجهة الصعاب والأزمة الاقتصاديّة التي نمر بها"، مشيرة الى أنّ "الاعتماد على الذات يساعدنا في تخطي الصعاب".من جهتها، وعدَت رئيسة قطاع المرأة في "تيار العزم" جنان مبيض باستمرار سلسلة اللّقاءات المماثلة في إطار التوعيّة والتدريب".