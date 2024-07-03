25
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
قطاع المرأة في "تيار العزم" نظم ورشة عمل في طرابلس حول "العناية بالبشرة "
Lebanon 24
03-07-2024
|
13:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
استضاف قطاع المرأة في "تيار العزم"، اليوم، الدكتورة حنان يحيى التي حاضرت عن "العناية بالبشرة"، ضمن سلسلة اللّقاءات التي ينظمها القطاع تحت عنوان :"خطوات مهمة تساعدك بالاهتمام بذاتك" وذلك في مقر القطاع في طرابلس.
Advertisement
وتحدثَت يحيى بداية عن "أنواع البشرة و ضرورة تحديد حاجات كلّ نوع و سبل العناية بها"، مشددة على "أهمية العناية الدائمة بالبشرة بشكل روتيني وعدم الإهمال حتى لا يؤدي ذلك إلى مضاعفات يصعب الاهتمام بها".
و تحدثَت عن "طرق خاصة للعناية بالبشرة عن طريق استخدام الموجودات المنزليّة و بأقنعة طبيعيّة من دون الذهاب إلى طبيب متخصص أو أخصائيّة تجميل"، متناولة بعض "أنواع الأقنعة الخاصة الطبيعيّة التي يسهل تحضيرها في المنزل من الفواكه واللبن والعسل وغير ذلك".
و شدّدت يحيى على "أهمية المشاريع الصغيرة في مواجهة الصعاب والأزمة الاقتصاديّة التي نمر بها"، مشيرة الى أنّ "الاعتماد على الذات يساعدنا في تخطي الصعاب".
من جهتها، وعدَت رئيسة قطاع المرأة في "تيار العزم" جنان مبيض باستمرار سلسلة اللّقاءات المماثلة في إطار التوعيّة والتدريب".
المرأة
أفراح ومناسبات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت وهي ترقص بدلع خلال حفلة خاصة.. سيرين عبد النور تتعرّض للانتقادات شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي ترقص بدلع خلال حفلة خاصة.. سيرين عبد النور تتعرّض للانتقادات شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:41 | 2024-07-03
03/07/2024 12:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تشغيل مطار القليعات قريباً؟
Lebanon 24
تشغيل مطار القليعات قريباً؟
04:00 | 2024-07-03
03/07/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شكّا تودّع ابنها كارلو
Lebanon 24
شكّا تودّع ابنها كارلو
04:30 | 2024-07-03
03/07/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين أحلام وأصالة.. إليكم السبب
Lebanon 24
"ولعت" بين أحلام وأصالة.. إليكم السبب
04:49 | 2024-07-03
03/07/2024 04:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عودته من أداء فريضة الحج.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويطلب من الجمهور الدعاء له
Lebanon 24
بعد عودته من أداء فريضة الحج.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويطلب من الجمهور الدعاء له
03:44 | 2024-07-03
03/07/2024 03:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:11 | 2024-07-03
أمير يوناني يواعد عارضة أزياء من أصل لبناني بعد طلاقها
09:30 | 2024-07-03
عارضة أزياء بريطانيّة.. زوجة لاعب عربيّ حديث مواقع التواصل هكذا بدت في "حفل زفافها"
07:07 | 2024-07-03
فنانة تنشر فديو تطلب فيه عريساً: "زوجوني"
04:49 | 2024-07-03
"ولعت" بين أحلام وأصالة.. إليكم السبب
03:18 | 2024-07-03
"شو لابسة لانجري"؟ لاميتا فرنجية بإطلالة مُثيرة وبوضعيات جريئة شاهدوا كيف بدت (صور)
00:23 | 2024-07-03
عارضة أزياء لبنانية على علاقة بأمير يوناني.. شوهدا معا بعد أقل من شهرين على طلاقها! (صور)
فيديو
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
04/07/2024 03:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
04/07/2024 03:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
04/07/2024 03:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24