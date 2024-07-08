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المرأة

شيرين تعاني من مشكلات نفسية قاسية وتحتاج لعلاج!

Lebanon 24
08-07-2024 | 09:23
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علق الناقد الفني طارق الشناوي على أزمة مشاجرة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مع طليقها الفنان حسام حبيب، واعتدائه عليها بالضرب، وإحداث إصابات وجرح قطعي في الرأس.

وقال الناقد طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية، مساء الأحد، إن شيرين تعاني من مشكلات نفسية قاسية، مؤكدا أنها بحاجة إلى استشارة نفسية.
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وأضاف أنه من المعجبين بشيرين كفنانة، ويرى أنها من أهم الأصوات على الساحة العربية، بحضورها الطاغي ونجاحها الفني. ولفت إلى أن "شيرين قدمت مؤخرا بلاغًا في طليقها الفنان حسام حبيب، واتهمته بالتعدي بالضرب عليها"، قائلًا إنها "قد تقرر بعد ذلك التنازل عن المحضر أو العودة لطليقها".


وتابع الشناوي: "كل شيء بالنسبة للتكوين الشخصي لشيرين ممكن وجائز وغير مستبعد، لأن هذا ما يحدث في كل مرة خلال الفترة الأخيرة، وللأسف طاقتها أصبحت تُبدد خارج ملعب الفن".

وتوقع إصابة شيرين بالاضطراب ثنائي القطب، قائلا: "أتمنى تقدر بمساعدة الأصدقاء والأطباء إنها تعبر، واحدة تتضرب وقبل مدة تحلق شعرها، وهي تعتدي أحيانًا وتتجاوز لفظيًا.. أتمنى علاجها في أقرب وقت لأنه حرام نفقد صوت بجمال وإبداع شيرين".
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