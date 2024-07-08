لقاء الخميسي: أنا حلوة من غير عمليات

كشفت الفنانة لقاء الخميسي حقيقة خضوعها لعمليات التجميل في الفترة الماضية، حيث نفت كل الأخبار التي تتحدث عن ذلك، مؤكدةً أنها راضية عن نفسها وشكلها ولا تفكر أبداً في هذه الخطوة.

وقالت لقاء: "لماذا أجري عمليات تجميل، أنا حلوة وجميلة وراضية عن نفسي واحبني مثلما أنا".

Advertisement

وتابعت: "السن ليس رقم وخلاص، لا السن بيعبّر عن دماغك وكيف تفكر، فأنا لست في حاجة لأن أعمل عمليات تجميل، والخطوط التي في وجهي دي بتاعت ربنا، والحمد لله ربّنا خلقنا ومع العمر في حاجات بتتغير، أنا مبسوطة لو أنتم عايزين تعملوا عمليات تجميل اعملوا وهتكونوا مبسوطين برضو".

(لها)