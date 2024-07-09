ممثلة تصدم متابعيها: قد أكون مصابة بالسرطان (فيديو)

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فاجأت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، متابعيها عبر تطبيق "تيك توك"، بشكوك الأطباء حول حالتها الصحية، حيث أعلنت في بث مباشر أنها قد تكون مُصابة بمرض السرطان.وقالت هيا البالغة من العمر 45 سنة، رداً على استفسارات متابعيها حول غيابها خلال الفترة القليلة الماضية، إنها كانت منشغلة بإجراء فحوصات طبية، بناء على طلب الأطباء.وأضافت أنها لا تحب أن تتحدث عمّا جرى معها خاصة وأن السرطان أصاب الكثير من البشر، موضحة أنها عانت في وقت سابق من مشاكل في الغدة، وأن الفحوصات مستمرة.كذلك، شاركت هيا التي تحظى بمتابعة نحو مليون شخص في "تيك توك" مقطعاً مصوراً لطبيب يوضح الفحوصات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن انتشار السرطان في الجسم.وتفاعل محبو النجمة الكويتية مع الفيديو، حيث جرى تداوله على نطاق واسع عبر التطبيق، مرفقاً بتعليقات تتمنى لها الشفاء العاجل.وجاء من ضمن التعليقات على الفيديو: "الله يحفظك ويخليكي لأطفالك" و"يا رب التحاليل تكون نظيفة بالشفاء العاجل"، وقال ثالث: "‏‎الله يطمن قلبها ويشفيها ويعافيها". (فوشيا)