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المرأة

بخطوة مفاجئة... مدينة ألمانية تستبق قدوم تايلور سويفت

Lebanon 24
17-07-2024 | 00:27
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تحط المغنية الأميركية تايلور سويفت رحالها، الأربعاء، في مدينة جيلسنكيرشن الألمانية، حيث من المقرر أن تحيي ثلاث حفلات متتالية في "فيلتينس أرينا" ملعب فريق شالكة، الذي يتسع لنحو 70 ألف شخص، ضمن جولتها الغنائية "Eras Tour".
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وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت كارين ويلجي، عمدة "جيلسنكيرشن"، عن تغيير اسمها مؤقتاً لتصبح "سويفتكيرشن"، الذي يترجم إلى "كنيسة سويفت"، قبل حفلات ملكة البوب المقررة في 17 و18 و19 تموز الحالي.
 

ووفق تقارير محلية، اقترحت فكرة إعادة تسمية المدينة باسم "سويفت" المعجبة المحلية أليشاني ويستهوف، التي قدمت التماسًا لعمدة المدينة كارين ويلجي قبل عدة أسابيع.


وقالت ويلجي في تصريحات صحفية: "إنها فكرة رائعة أن نعيد تسمية Gelsenkirchen مؤقتًا إلى Swiftkirchen، ويسعدني بشكل خاص أنه يمكنك مشاهدة التسمية الجديدة للمدينة على الفور".
 

المتحدث الرسمي باسم المدينة، ماركوس شفارتمان، أعلن أنه سيتم وضع العديد من اللافتات في مواقع ذات كثافة مرور عالية في جيلسنكيرشن في الأيام القادمة، تحمل الاسم الجديد المؤقت للمدينة.

وأضاف أن سويفت ستحصل أيضاً على حجر في ممشى المشاهير بجيلسنكيرشن، وستنظم المدينة حفلات مفتوحة مع أداء الكاريوكي خلال حفلاتها، كما ستعمل ترام باسم "Taylor-Swift-Tram" في المدينة.


وتابع شفارتمان: سيكون هناك الكثير من المفاجآت الكبيرة والصغيرة حتى يتمكن المعجبون من اكتشاف الكثير في جيلسنكيرشن.


يذكر أن سويفت توجَد حاليًا في المرحلة الأوروبية من جولة "Eras Tour"، وحطت أخيرًا في لندن، حيث أحيت عدة حفلات حضرها آلاف المشاهير. كما استغلت المغنية الأميركية الفرصة لدعوة صديقها ترافيس كيلسي على المسرح خلال حفلتها الثالثة والأخيرة على ستاد ويمبلي في حزيران.

وظهر كيلسي خلال تقديم أغنية "I Can Do It With a Broken Heart"، كأحد الراقصين وحملها إلى الأريكة في إحدى فقرات الحفل.

 

ولم تخلُ حفلات تايلور سويفت ضمن جولتها الغنائية في أوروبا من المواقف الطريفة، حيث فوجئت أخيراً بتعطُّل البيانو خلال إحدى الحفلات، لكنها تعاملت مع الموقف بحرفية إلى أن أغلقته بالشكل الصحيح. (فوشيا)

 
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