تحدت مرضها النادر.. سيلين ديون تغني في افتتاح أولمبياد باريس شاهدوا كيف بدت (فيديو)

خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس، أدت المغنية الكندية العالمية سيلين ديون، الغائبة عن الحفلات منذ 2020، أمس الجمعة أغنية "L'hymne a l'amour" (نشيد الحب) لإديت بياف، من الطبقة الأولى لبرج إيفل، متحدية بذلك مرضها النادر الذي يمنعها من مواصلة مسيرتها الغنائية.

peut etre que c'est la chose la plus belle que j'ai entendu cette année, du respect sur celine dion et l'hymne a l'amour #ceremoniedouverture pic.twitter.com/JkAsIHnRGN — serbie ᡣ𐭩ྀིྀི (@lavraieserbie) July 26, 2024 Advertisement

وكانت ديون البالغة 56 عاما، المتحدرة من مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية، قد قدمت عرضا في افتتاح الألعاب الأولمبية في أتلانتا سنة 1996.



وتعاني سيلين ديون من مرض نادر يُعرف باسم متلازمة الشخص المتيبّس، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية لا علاج شاف له.



وقد دفعها ذلك إلى إلغاء عشرات الحفلات حول العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة.



وعلّق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على إطلالة سيلين ديون في افتتاح الأولمبياد، معتبراً عبر منصة "إكس" أنها "تخطت الكثير من الصعاب لتكون هنا هذه الليلة. سيلين، من الرائع أن نراكِ تغنّين مجدداً".

وترتبط المغنية بعلاقة خاصة مع فرنسا، حيث حققت نجومية كبيرة مع ألبومها "دو" ("D'eux") سنة 1995، والذي تحمل أغنياته توقيع المغني والمؤلف الموسيقي الفرنسي جان جاك غولدمان.



في عام 1997، حظيت سيلين ديون بنجاح عالمي كبير بفضل أغنية "My Heart will go on" ("ماي هارت ويل غو أون")، في إطار الموسيقى التصويرية لفيلم "تايتانيك"لجيمس كامرون.(العربية)





