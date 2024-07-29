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المرأة

نور عريضة تتخذ خطوة غير مسبوقة في حفل ملكة جمال لبنان... هذا ما فعلته

Lebanon 24
29-07-2024 | 00:59
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اختيرت نور عريضة عضوة في لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال لبنان 2024 التي تألفت فقط من نساء رائدات ومنجزات كل في مجالها، وذلك دعمًا من مؤسسة ملكة الجمال للمرأة، حيث أسفرت المسابقة عن تتويج ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024.
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وفي خطوة رائدة، منحت عريضة كل متسابقة درجة كاملة 10/10، مشددة على التزامها بإعادة تعريف معايير الجمال وتعزيز الثقة بالنفس بين النساء.
 

نور التي عملت طويلًا في دعم وتمكين الأفراد قالت "أهدف اليوم إلى إخبار كل فتاة شابة تتابع العرض، سواء كانت تعاني مشكلات صحية نفسية، أو قلقًا بشأن صورة الجسم، أو أي تحدٍّ آخر، بأنها جميلة وفريدة. وإلى المرأة التي تشاهد وتتذكر الماضي، وتعتقد أنها قد تقدمت في العمر وفقدت سحرها، أريد أن أخبرها أن جمالها لا يزال 10/10". وتضيف "الجمال ليس له شكل، ولا حجم، ولا درجة، وأي مكان أفضل لتذكير الفتيات بذلك من حدث جمال في حد ذاته؟

 

وأظهرت طريقة نور تحولًا كبيرًا في نموذج المسابقات التقليدي، حيث غالبًا ما تطغى المعايير الجمالية الذاتية على التفرد الفردي.

 
ودرجة 10/10 التي منحتها نور ترمز إلى تعريف شامل للجمال، يحتفل بالأشكال والتعبيرات المتنوعة.

 

تأثير نور ورسالتها القوية خلال هذه المسابقة يضع سابقة للمسابقات المستقبلية، ووجهة نظرها تؤكد أهمية قبول الذات وتحدي المعايير التقليدية، مما يعزز بيئة يمكن فيها للمتسابقات جميعهن أن يتألقن وفقًا لشروطهن الخاصة.

 

ومرة جديدة، نجحت نور في مشاركتها في لجنة التحكيم بأن تكون ملهمة لكل من المتسابقات والجمهور على حد سواء، مما يعزز الرسالة القائلة بأن كل فرد يمتلك جمالًا وقيمة داخلية. (فوشيا)
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