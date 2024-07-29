خطأ كبير.. لا تحتفظي بمستحضرات التجميل هذه في الثلاجة!

ذكرت مجلة "Stylebook" أن بعض مستحضرات التجميل لا يجوز الاحتفاظ بها في الثلاجة، لان البرودة تؤثر بشكل سلبي على قوامها والمواد الفعالة بها.



وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الثلاجة غير مناسبة للاحتفاظ بمستحضرات المكياج مثل كريم الأساس والكونسيلر وأقلام أحمر الشفاه، نظراً لأن البرودة تؤثر بالسلب على قوام المستحضر.

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وأضافت المجلة أنه لا يجوز أيضاً الاحتفاظ بمنتجات التجميل ذات الأساس الزيتي في الثلاجة، نظراً لأن زيوت الوجه والأمصال الزيتية حساسة لدرجات الحرارة المنخفضة، وبالتالي يمكن أن تنفصل المكونات ويصير المستحضر غير صالح للاستخدام، كما قد تتأثر فعالية المستحضر بالسلب.





أيضاً، تعد الثلاجة غير مناسبة للاحتفاظ بطلاء الأظافر أيضاً، حيث قد يصير قوام الطلاء غليظا ويصعب تطبيقه، ومن الأفضل الاحتفاظ بطلاء الأظافر في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.



ولا يجوز أيضاً الاحتفاظ بالكريم الواقي من الشمس في الثلاجة، نظراً لأن البرودة قد تؤثر بالسلب على تركيبة الكريم، مما يقلل من فعاليته في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.





كما انه لا يجوز الاحتفاظ بالعطور في الثلاجة، نظراً لأن البرودة قد تؤثر بالسلب على جزيئات العطر، وبالتالي يفقد العطر رائحته المميزة. ومن الأفضل تخزين العطور في مكان بارد ومظلم، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.