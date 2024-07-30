بالفيديو: مي عز الدين في السعودية لهذا السبب

غادرت الفنانة مي عز الدين القاهرة متوجهةً إلى مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لإعادة تقديم مسرحيتها "زواج اصطناعي" للمرة الثانية في المملكة، ضمن "موسم جدّة"، وفي الفترة من 1 إلى 4 آب المقبل.

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ونشرت مي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو لبعض مشاهد المسرحية وعلّقت عليه بقولها: "انتظرونا في "موسم جدّة" في سيتي ووك على المسرح العربي من ١ اب بإذن الله مسرحية "زواج اصطناعي" أشوفكم على خير... جدّة".

وأُقيم العرض الأول لمسرحية "زواج اصطناعي" والتي تقوم ببطولتها الفنانة مي عز الدين في تجربتها المسرحية الأولى، في 30 تشرين الأول من العام الماضي على مسرح محمد العلي في المملكة العربية السعودية.

ونشرت الصفحة الملصق الدعائي للمسرحية والذي ظهر فيه أبطالها: مي عز الدين ومحمد أنور وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.

يُذكر أن آخر أعمال مي عز الدين، مسلسل "سوق الكانتو" الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، وشاركها في بطولته الفنانون: أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، عبدالعزيز مخيون...، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث المسلسل في عام 1920 داخل سوق البالة الشهير في وسط البلد، حول الشاب "طه القماش" الذي يعمل في السوق بجانب حكايات أخرى عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، حيث تنشأ بينه وبين الفتاة الاسكندرية "راوية" قصة حب قوية يواجهان خلالها العديد من الصعوبات خلال الأحداث. (لها)