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المرأة

انتقادات تطال لطيفة بسبب تصريحاتها "العنصرية"

Lebanon 24
30-07-2024 | 16:07
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على الرغم من الضجة التي رافقت تصريحاتها ضدّ المهاجرين ومطالبة النيابة العامة في تونس بالتحرك وإيقافها، تجاهلت النجمة لطيفة الضجة الحاصلة وتفاعلت بشكل كبير على السوشيال ميديا في حفلها بمدينة صفاقس.
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وتتعرض لطيفة لهجوم عنيف بسبب تصريحاتها، ومن بينهم المحامي فوزي معلاوي الذي طالب بإيقاف الفنانة، حيث قال: "يعاقب بالسجن من عام إلى 3 أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية: التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص على أساس التمييز العنصري، ونشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل".
وجاء هذا الهجوم بعد تصريح الفنانة التونسية خلال حفلها الأخير، في مهرجان طبرقة الدولي، بشأن المهاجرين غير النظاميين في البلاد، من خلال أغنيتها "رد الباب وغرب" قائلةً: "الذين أتوا إلى تونس كونها ستصبح بلادهم وينوون الاستيطان فيها نقول لهم بلادنا ملك للتونسيين فقط لا غير"، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا.
(لها)
 
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