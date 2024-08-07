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المرأة

بشرى تسخر من تعليقات الجمهور على فارق السنّ بينها وبين زوجها (فيديو)

Lebanon 24
07-08-2024 | 01:07
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سخرت الفنانة بشرى من التعليقات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن فارق السنّ بينها وبين زوجها خالد حميدة.

وقالت بشرى خلال لقائها ضمن برنامج "حد النجوم" الذي تقدّمه الإعلامية إيمان الحصري عبر قناة dmc عن أكثر تعليق لفتها: "شفت تعليق موّتني من الضحك قال الفرق 11 سنة بيني وبين عريسي، ليه إن شاء الله هما شايفني زوزو شكيب ولا ميمي شكيب، يعني جبتوا الفرق دا منين أصلًا لا شكلًا باين ولا حتى موضوعاً حتى الواقع مش كده، تقريباً قد بعض حتى لو في فرق سنة ولا سنتين دا ولا حاجة ما أنا زيجتي اللي فاتت كان في فرق سنة بيني وبين زوجي".
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وعن تأثير فارق السنّ بين الزوجين، قالت بشرى: "مش بيفرق معايا يعني إيه أصلاً دي تفاصيل في منتهى السطحية وبتضحّكني أوي وأنا واخدة الدنيا بسخرية وبشوف الناس فيلم كرتون كبير، فبالنسبة لي لا أتوقف عند هذه التعليقات وكل واحد يخلّيه في حاله، وأنا بالنسبة لي العروسة للعريس والجري للمتاعيس". (لها)
 
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