Advertisement

المرأة

مفاجأة عن أغاني شيرين عبد الوهاب المحذوفة (فيديو)

Lebanon 24
15-08-2024 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1234517-638593166110104738.jpg
Doc-P-1234517-638593166110104738.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الملحن عزيز الشافعي، على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو كشف من خلاله عن مفاجأة غير متوقعة عن أغنيتي الفنانة شيرين عبد الوهاب، "بتمنى أنساك"، و"اللي يقابل حبيبي" اللتين طرحتهما شيرين مؤخراً وقامت شركة روتانا بحذفهما من موقع "يوتيوب"، مؤكداً دعمه الكامل لشيرين في أزمتها مع روتانا.
 
 
وأوضح الشافعي في الفيديو قائلاً: "كنت أتمنى أن الأغاني تنزل بطريقة أحسن، والاستعجال في تنزيل الأغاني حاجة ضايقتني ولكن شيرين كانت مجبرة عليه وأنا بدعمها مهما حصل".


وتابع: "الاستعجال خلى أغنية بتنمى أنساك تنزل وهي لسه مخلصتش، والمهم إننا نسمع شيرين في كل حتة، والجمهور استقبل الأغاني بشكل رائع، ويارب شيرين تقدر تعدي الأزمة دي زي ما عدت كتير".
وقال: "فرحان بحماس شيرين وفرحان بشجاعتها، ومُقدر أنها ممكن تكون غلطت، وأتمنى يكون فيه حد كبير في المزيكا والقانون يحل الإشكالية دي ويدي كل واحد حقه ويخلي شيرين تشتغل، وتخرج من مشاكلها الخاصة وتكلمنا في الفن، اللغة اللي بنحب شيرين فيها".

وعن كواليس أغنية "اللي يقابل حبيبي" قال: "أغنية إللي يقابل حبيبي كلمات تامر حسين، أنا وتامر قعدنا أكتر من سنة علشان الأغنية دي تتعمل بالشكل ده وشيرين اللي تغنيها، وفرحانين وإحنا سامعينها بصوت شيرين عبد الوهاب ومنتمناش أحسن من كده، وكانت المفروض الأغنية تنزل بشكل أحسن من كده". (لها)
 
Advertisement

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:14 | 2024-08-15
23:00 | 2024-08-14
15:22 | 2024-08-14
12:07 | 2024-08-14
09:57 | 2024-08-14
08:27 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24