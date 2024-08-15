مفاجأة عن أغاني شيرين عبد الوهاب المحذوفة (فيديو)

نشر الملحن عزيز الشافعي، على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو كشف من خلاله عن مفاجأة غير متوقعة عن أغنيتي الفنانة شيرين عبد الوهاب، "بتمنى أنساك"، و"اللي يقابل حبيبي" اللتين طرحتهما شيرين مؤخراً وقامت شركة روتانا بحذفهما من موقع "يوتيوب"، مؤكداً دعمه الكامل لشيرين في أزمتها مع روتانا.



وأوضح الشافعي في الفيديو قائلاً: "كنت أتمنى أن الأغاني تنزل بطريقة أحسن، والاستعجال في تنزيل الأغاني حاجة ضايقتني ولكن شيرين كانت مجبرة عليه وأنا بدعمها مهما حصل".





وتابع: "الاستعجال خلى أغنية بتنمى أنساك تنزل وهي لسه مخلصتش، والمهم إننا نسمع شيرين في كل حتة، والجمهور استقبل الأغاني بشكل رائع، ويارب شيرين تقدر تعدي الأزمة دي زي ما عدت كتير".

وقال: "فرحان بحماس شيرين وفرحان بشجاعتها، ومُقدر أنها ممكن تكون غلطت، وأتمنى يكون فيه حد كبير في المزيكا والقانون يحل الإشكالية دي ويدي كل واحد حقه ويخلي شيرين تشتغل، وتخرج من مشاكلها الخاصة وتكلمنا في الفن، اللغة اللي بنحب شيرين فيها".



وعن كواليس أغنية "اللي يقابل حبيبي" قال: "أغنية إللي يقابل حبيبي كلمات تامر حسين، أنا وتامر قعدنا أكتر من سنة علشان الأغنية دي تتعمل بالشكل ده وشيرين اللي تغنيها، وفرحانين وإحنا سامعينها بصوت شيرين عبد الوهاب ومنتمناش أحسن من كده، وكانت المفروض الأغنية تنزل بشكل أحسن من كده". (لها)