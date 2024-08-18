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المرأة

كريمات تحارب تجاعيد الرقبة.. تعرفي إليها

Lebanon 24
18-08-2024 | 16:16
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يمكن أن يكون دمج كريم الرقبة في روتين العناية بالبشرة، خطوة استباقية لتحقيق بشرة أكثر شباباً وتناسقاً. فمن خلال التعامل مع منطقة الرقبة بعناية متخصصة؛ فإنكِ لا تعملين على تحسين المظهر العام لبشرتك فحسب؛ بل تضمنين أيضاً أن هذه المنطقة التي غالباً ما يتم تجاهلها، تظل مشرقة وصحية مثل بقية جسمكِ. ومن أفضل الكريمات التي تحارب تجاعيد الرقبة:
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كريم Triple Firming Neck Cream من نيوستراتا NeoStrata

كريم Confidence in a Cream Anti-Aging Face Moisturizer من إت كوزمتكس IT Cosmetics

كريم Retinol Moisturizer Anti Aging Night Face Cream من إنستاناتورال InstaNatural

كريم Neck Correct Cream من سكينميديكا SkinMedica

كريم Skincare Nectifirm من ريفيزيون Revision (سيدتي)
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