كريمات تحارب تجاعيد الرقبة.. تعرفي إليها

Advertisement

يمكن أن يكون دمج كريم الرقبة في روتين العناية بالبشرة، خطوة استباقية لتحقيق بشرة أكثر شباباً وتناسقاً. فمن خلال التعامل مع منطقة الرقبة بعناية متخصصة؛ فإنكِ لا تعملين على تحسين المظهر العام لبشرتك فحسب؛ بل تضمنين أيضاً أن هذه المنطقة التي غالباً ما يتم تجاهلها، تظل مشرقة وصحية مثل بقية جسمكِ. ومن أفضل الكريمات التي تحارب تجاعيد الرقبة:كريم Triple Firming Neck Cream من نيوستراتا NeoStrataكريم Confidence in a Cream Anti-Aging Face Moisturizer من إت كوزمتكس IT Cosmeticsكريم Retinol Moisturizer Anti Aging Night Face Cream من إنستاناتورال InstaNaturalكريم Neck Correct Cream من سكينميديكا SkinMedicaكريم Skincare Nectifirm من ريفيزيون Revision (سيدتي)