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بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل

Lebanon 24
24-08-2024 | 03:26
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حلّت الممثلة اللبنانية ساشا دحدوح ضيفة في بودكاست مع نور الدين حيث كشفت جوانب عديدة من حياتها الشخصية.

وكشفت ساشا عن انفصال والديها عندما كانت طفلة مع جعلها تنهار من البكاء، واسترجعت ساشا لحظات من طفولتها.
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كما تحدثت عن تجربة انفصالها عن زوجها وعن حياتها المهنية.

يُذكر ان ساشا حققت نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال مشاركتها في المسلسل التركي المعرب "لعبة حب".



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