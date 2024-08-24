بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل

Advertisement

حلّت الممثلة اللبنانية ساشا دحدوح ضيفة في بودكاست مع نور الدين حيث كشفت جوانب عديدة من حياتها الشخصية.وكشفت ساشا عن انفصال والديها عندما كانت طفلة مع جعلها تنهار من البكاء، واسترجعت ساشا لحظات من طفولتها.كما تحدثت عن تجربة انفصالها عن زوجها وعن حياتها المهنية.يُذكر ان ساشا حققت نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال مشاركتها في المسلسل التركي المعرب "لعبة حب".