كانت ترقص بصخب في حفل... أنجيلينا جولي: فخورة بابنتي

بعد أيام من تصوير ابنة أنجيلينا جولي جولي، زهرة جولي بيت، وهي ترقص في حفل Welcome Back Jam في كلية "سبلمان" مع أخواتها في جمعية "ألفا كابا ألفا" (المعروفة أيضاً باسم AKA)، أخبر مصدر مجلة PEOPLE أن "النجمة الأميركية فخورة بابنتها، وبأخواتها في الجمعية، وجميع الشابات الاستثنائيات في سبلمان".

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وأظهر مقطع مصوّر جديد، زاهارا البالغة من العمر 19 عاماً وهي ترقص بصخب في الحفل، حيث قدّمت نفسها كعضو جديد في الأخوية أمام حشد كبير، بالقول: "اسمي زاهارا مارلي جولي. وأتيت من الولاية الذهبية في المدينة المليئة بالملائكة: لوس أنجلوس، كاليفورنيا".

وكان لافتاً تمسّك زاهارا بإسقاط اسم عائلة والدها براد بيت من لقبها.

وغالباً ما دعمت جولي (49 عاماً) زاهارا طوال فترة انتقالها إلى الكلية، بما في ذلك حضورها أثناء عملية انتقالها في آب (أغسطس) 2022 وحضور إحدى وجبات الغداء التي نظّمتها جمعية الأخوات.



إلى جانب زاهارا، يجمع أنجيلينا جولي وبراد بيت 6 أطفال، هم: مادوكس (23 عاماً)، وباكس (20 عاماً)، وشيلوه (18 عاماً)، والتوأم نوكس (16 عاماً)، وفيفيان (16 عاماً). (لها)