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المرأة

بالفيديو: إيمي سمير غانم تتفاعل مع أغنية حزينة

Lebanon 24
30-08-2024 | 06:35
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نشرت الفنانة إيمي سمير غانم عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" مقطعاً مصوّراً ظهرت فيه مع زوجها الفنان حسن الرداد وهما يستمعان عبر مكالمة هاتفية للفنان الشعبي محمود الليثي وهو يغني أغنية حزينة بعنوان "هيجيني موجوع" للنجم تامر عاشور، حيث إنه أدّاها بشكل لافت، ما دفع إيمي وحسن للتصفيق له وتحيته على أدائه الجميل للأغنية بعيداً من الفن الشعبي.
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وسرعان ما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقى رواجاً بين الجمهور.
وظهر الزوجان حسن الردّاد وإيمي سمير غانم وهما يوجّهان التحية الحارّة الى تامر عاشور ومحمود الليثي، مشّجعَين الأخير على أدائه الرائع، حيث علّقت إيمي على الفيديو قائلةً: "الله عليك يا ليثي، وتحيتنا للنجم تامر عاشور".
 
وعلى الفور ردّ الفنان تامر عاشور على تحية إيمي والرداد له، حيث أعاد نشر الفيديو عبر حسابه الخاص في"إنستغرام" مع التعليق: "ليثي، إيمي، حسن وأنا كمان بحبكم"، معبّراً عن سعادته بهذه اللفتة الجميلة. (لها)
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