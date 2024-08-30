نصائح لحماية زواجك من المشاكل المتكررة

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كثرة المشاكل وتكرار الخلافات تحيل حياتك الزوجية إلى جحيم، ومهما كان مقدار الحب بينك وبين زوجك فإن المشاكل المستمرّة والخلافات المتكرّرة كفيلة بتدمير زواجك، لذا يجب أن تبذلي جهداً في منع حدوث المشاكل قدر الإمكان لتنعمي بحياة زوجية هادئة ومستقرة.3 نصائح تساعدك على حماية زواجك من المشاكل والخلافات المتكررة.1- اغفري لزوجك وتخلّصي من الضغائن الدفينةعندما يرتكب زوجك خطأ ما ويعتذر عنه بصدق، حاولي أن تغفري له خطأه دون ترك تراكمات داخلك تنشئ في نفسك ضغائن ضد زوجك وتدفعكِ لتصيد الأخطاء.كما أن عدم غفران ذنب زوجك بصدق يدفعكِ لاستدعاء أخطائه كلما حدث خلاف جديد بينكما، وهذا الأسلوب كفيل بتدمير أي علاقة.أيضاً لا تفكري أبداً في ترك المشاكل والخلافات دون تسوية والوصول لحل يرضي كل منكما.2- كوني صادقة وتحمّلي المسؤوليةعند حدوث خطأ أو تقصير منكِ، لا تحاولي الكذب للتغطية على الخطأ، فالكذب يبدأ بسيطاً وغير مؤثر، ثم يأخذ في النمو لتتحوّل علاقتك بزوجك إلى سلسة من الأكاذيب، وهو ما يفقد زواجك أحد أهم عناصر نجاحه؛ الثقة.تحلّي بالصدق مهما كانت الضريبة التي ستدفعينها، فلن تصل إلى تدمير زوجك.3- اتفقي مع زوجك على أساسيات الحياة الزوجيةهناك أساسيات في الحياة الزوجية قد تؤدي إلى زواج قوي راسخ أمام أزمات وتحديات الحياة إذا تم الاتفاق عليها، كما أنها قد تؤدي إلى تدمير الزواج إن تم تركها دون مناقشة بانفتاح وصراحة والتوصل إلى صيغة مناسبة لكليكما، مثل الأمور المالية، أساليب تربية الأطفال، مكان الإقامة، ظروف العمل.ضعي شروطك وقوانينك للوصل إلى اتفاق عادل مع زوجك، يضمن لكما استقرار الحياة الزوجيّة وقلة المشاكل والخلافات. (نواعم)