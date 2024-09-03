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المرأة

ليدي غاغا تستعرض خاتم الخطوبة في مهرجان فينيسيا

Lebanon 24
03-09-2024 | 16:02
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شاركت النجمة العالمية ليدي غاغا، في مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ 81 المقامة حالياً وحتى 7 ايلول في البندقية، بفيلم جوكر Joker: Folie à Deux.
 

وشوهدت ليدي غاغا برفقة خطيبها مايكل بولانسكي أثناء خروجهما من سيارتهما واخذت تضع يدها اليسرى مراراً وتكراراً أمام عدسات الكاميرا لعرض خاتم خطوبتها.
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وكانت النجمة العالمية ليدي غاغا، قد أعلنت عن خطوبتها إلى رجل الأعمال والمستثمر التكنولوجي مايكل بولانسكي في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

جدير بالذكر أنه بدأت علاقة ليدي غاغا ومايكل بولانسكي في عام 2020، عندما تم تصويرهما معاً في حفل رأس السنة في لاس فيغاس، ثم خروجهما خلال عطلة نهاية الأسبوع في ميامي لحضور مباراة سوبر بول 2020، وسارا معاً برومانسية أمام عدسات الكاميرات.

إضافة لذلك كان مايكل بجانبها وداعماً لها خلال أدائها في حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن في كانون الثاني 2021.

كما صرحت غاغا في مقابلة مع "The Hollywood Reporter" أن كلاً من بولانسكي، وكلبها المحبوبين هما الجزء الأهم في حياتها.
المصدر: نواعم
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