Advertisement

المرأة

بالفيديو: نور علي تبكي على الهواء وشقيقتها تظهر لأول مرة وتحتضنها

Lebanon 24
05-09-2024 | 00:29
A-
A+
Doc-P-1242985-638611185167578150.jpg
Doc-P-1242985-638611185167578150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تتمالك الفنانة السورية نور علي دموعها على الهواء خلال حديثها عن علاقتها بأصدقائها، وكذلك والدتها، أثناء استضافتها في برنامج "صدى الملاعب"، تقديم مصطفى الآغا.


وظهرت "نور" وهي تمسح دموعها، قائلة إنها تبكي أحيانًا من المحبة والفرح بوجود أشخاص مميزين بجانبها، ووجهت رسالة إلى والدتها: بدي قلها شكرًا ماما على كل شيء، شكرًا لأنه دائمًا بتخلّيني متوازنة، وشكرًا لثقتك فيني، بحبك.
Advertisement


وخلال حديث نور، دعا مصطفى الآغا شقيقتها "سوسو" التي كانت خلف الكواليس، للظهور مع الفنانة، حيث جلست بجانبها، لتعلق نور على وجودها: حدث استثنائي، إنها موجودة معي اليوم.


وتابعت بطلة مسلسل "لعبة حب"، وهي متأثرة وتتمالك دموعها: الله معطيني نعمة الرفقات والأهل، وبدّي أقول ما حدا يبعد عن رفقاته وأهله، لأنه وقت ما تضيق الدنيا ما إلك غيرهم، ثم قامت شقيقتها باحتضانها، وقالت لمصطفى الآغا: حاج (يكفي).
 
 



 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2024-09-04
16:05 | 2024-09-04
15:30 | 2024-09-04
13:25 | 2024-09-04
10:53 | 2024-09-04
09:56 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24