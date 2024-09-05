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المرأة
بالفيديو: نور علي تبكي على الهواء وشقيقتها تظهر لأول مرة وتحتضنها
Lebanon 24
05-09-2024
|
00:29
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لم تتمالك الفنانة السورية نور علي دموعها على الهواء خلال حديثها عن علاقتها بأصدقائها، وكذلك والدتها، أثناء استضافتها في برنامج "صدى الملاعب"، تقديم مصطفى الآغا.
وظهرت "نور" وهي تمسح دموعها، قائلة إنها تبكي أحيانًا من المحبة والفرح بوجود أشخاص مميزين بجانبها، ووجهت رسالة إلى والدتها: بدي قلها شكرًا ماما على كل شيء، شكرًا لأنه دائمًا بتخلّيني متوازنة، وشكرًا لثقتك فيني، بحبك.
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وخلال حديث نور، دعا مصطفى الآغا شقيقتها "سوسو" التي كانت خلف الكواليس، للظهور مع الفنانة، حيث جلست بجانبها، لتعلق نور على وجودها: حدث استثنائي، إنها موجودة معي اليوم.
وتابعت بطلة مسلسل "لعبة حب"، وهي متأثرة وتتمالك دموعها: الله معطيني نعمة الرفقات والأهل، وبدّي أقول ما حدا يبعد عن رفقاته وأهله، لأنه وقت ما تضيق الدنيا ما إلك غيرهم، ثم قامت شقيقتها باحتضانها، وقالت لمصطفى الآغا: حاج (يكفي).
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