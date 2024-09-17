طليق جينيفر لوبيز يكشف أسراراً عنها... ما سبب فشل زيجاتها؟

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ونصح الشاب في حوار مع صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، زوجته السابقة بأن "تظل عزباء لفترة من الوقت، بدلاً من القفز إلى زواج آخر بشكل مباشر"، على حد قوله.وتحدث عن سبب فشل زيجات جي لو، قائلًا: "أستطيع إخبارك بناءً على تجربتي الخاصة، كنت أختلف أنا وجينيفر في السيارة، ثم بعد 20 دقيقة كنا نجلس ونتظاهر بأن كل شيء على ما يرام".وأضاف: "عندما كنا نمر في مشكلة ونخوض شجاراً، كان يصبح مزاجي سيئاً، لأنني كنت أعلم في قرارة نفسي أننا لسنا على ما يرام كنت أكره الذهاب إلى السجادة الحمراء، والمناسبات الصاخبة، كانت تحاول إقناعي بالحضور وكنت أقول: هذا مستحيل.. لن أتظاهر".وأردف أن بن أفليك كان يبدو متوتراً أيضاً أثناء سيره على السجادة الحمراء رفقة جينيفر، مشيراُ إلى أنه يتفهم مشاعره بناءً على تجربته الشخصية.وقال أوجاني إنه لا يعرف مقدار الحب الذي تحتاجه جينيفر، أو تبحث عنه، إذ إنها تزوجت بالفعل أربع مرات. وتابع قائلًا: "حاولي البقاء عازبة لفترة، خذي إجازة من العلاقات لمدة 12 شهراً. إذا التقيت شخصاً جديداً، فربما عليك أن تبقي الأمر سراً، ولا تتزوجي مجدداً".وأضاف: "لديها مهنة مذهلة وهي امرأة مجتهدة وجميلة، لكن عندما تكون مع شخص ما، عليها أن تقضي وقتاً ممتعاً معه، ولا تفكر في الظهور أمام الكاميرات". (لها)يذكر بأن الثنائي الشهير بن أفليك وجي لو يفكران في متابعة قضية طلاقهما، رغم رصدهما معاً في أحد فنادق بيفرلي هيلز برفقة أطفالهما، حيث تناولا الغذاء معاً، إذ أن الثنائي لم يوقعا على اتفاقية ما قبل الزواج، ويعملان على إنهاء التفاصيل المالية بينهما بشكل ودي، مع التأكيد على أن سعادة أطفالهما هي الأولوية.مقالات ذات صلة