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المرأة

أول تعليق من منى زكي بعد ترشيح "رحلة 404" للأوسكار

Lebanon 24
18-09-2024 | 05:30
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عبّرت الفنانة منى زكي عن سعادتها الكبيرة بترشيح فيلمها "رحلة 404" رسمياً؛ ليمثل مصر في مسابقة أفضل فيلم أجنبي في جوائز الأوسكار، وذلك بعد فوزه بغالبية أصوات أعضاء اللجنة التي شكّلتها النقابة من السينمائيين والنقاد المستقلين، برئاسة النقيب مسعد فودة، والذي أكد حصول الفيلم على أكبر نسبة من التصويت.
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وقالت منى زكي في بيان إنها تشرفت باختيار المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء لها للمشاركة في الفيلم، وتفتخر بتحمّس المنتج محمد حفظي لها، موضحةً: "زادني شرف قبول الزملاء أدوار شرف في الفيلم لأن موهبتهم الكبيرة أضافت الكثير الى الفيلم، كما أتوجّه بالشكر الى نقابة المهن السينمائية على ترشيح الفيلم ليمثل مصر في الأوسكار، وإن شاء الله ربنا يكملها على خير، ويقبل ونشرّف بلدنا".
(لها)
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