26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
رانيا يوسف ترد على شائعات الخيانة في فيلم "التاروت"!
Lebanon 24
22-09-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، كشف بلال صبري منتج فيلم "التاروت"، بطولة رانيا يوسف وسمية الخشاب، حقيقة منع الفيلم من العرض بسبب ما تم تداوله عن وجود مشهد لرانيا يجسد خيانتها الزوجية لطريقة جريئة.
Advertisement
قال صبري: "لا يوجد أي مشاهد في فيلم "التاروت" لها علاقة بالخيانة الزوجية، وكل ما يتردد بشأن ذلك مجرد شائعات".
وأضاف: "هناك مشهد للفنانة رانيا يوسف مع زوجها بالفيلم قالت له فيه بأن الكلاب أوفى من البشر، والرقابة علقت بأن المشهد ليس له أي معنى وطالبت بحذفه، وتم حذفه وحصلنا على التصريح".
وتابع: "الناس اللي بتكتب أكاذيب وشائعات بشأن وجود مشهد خيانة زوجية مثير تسكت وتتقى ربنا لأن ده هيوقف البيع، إحنا دفعنا فلوس وعندي بيت وأسرة وبنات وأخاف أعمل مشهد زي كده".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما كان يُخطّط له "إجتماع الضاحية".. موقع أميركي يكشف
Lebanon 24
هذا ما كان يُخطّط له "إجتماع الضاحية".. موقع أميركي يكشف
12:30 | 2024-09-22
22/09/2024 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة اختفاء طائرة تابعة لـ"طيران الشرق الأوسط" فوق قبرص؟
Lebanon 24
ما حقيقة اختفاء طائرة تابعة لـ"طيران الشرق الأوسط" فوق قبرص؟
10:31 | 2024-09-22
22/09/2024 10:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل "تخيّر" حزب الله.. إقرأوا هذا التقرير!
Lebanon 24
إسرائيل "تخيّر" حزب الله.. إقرأوا هذا التقرير!
03:14 | 2024-09-22
22/09/2024 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب خفية" في لبنان.. إقرأوا ما قيلَ عن "أخطر معركة" في العالم!
Lebanon 24
"حرب خفية" في لبنان.. إقرأوا ما قيلَ عن "أخطر معركة" في العالم!
13:00 | 2024-09-22
22/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيفعل نصرالله؟ تقريرٌ إسرائيلي يعلن!
Lebanon 24
ماذا سيفعل نصرالله؟ تقريرٌ إسرائيلي يعلن!
12:00 | 2024-09-22
22/09/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
00:42 | 2024-09-23
"كتر خيرك"... شيرين عبد الوهاب تردّ على تصريحات وائل جسار (فيديو)
16:15 | 2024-09-22
كريم الأساس.. سر الإطلالة المتألقة لبشرة ناضجة وصحية
14:08 | 2024-09-22
هل تعانين من بشرة باهتة؟.. إليك كيف يمكن للمنتجات الكورية أن تحدث فرقًا!
12:35 | 2024-09-22
"أسطورة السينما".. صوفيا لورين تُطفئ شموع التسعين بإطلالة ساحرة!
10:51 | 2024-09-22
هل تشارك مي عز الدين في "المداح"؟
04:24 | 2024-09-22
أيتن عامر تكشف الحقيقة وترد على اتهامات طليقها
فيديو
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
23/09/2024 09:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
23/09/2024 09:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
23/09/2024 09:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24