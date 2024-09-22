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المرأة

رانيا يوسف ترد على شائعات الخيانة في فيلم "التاروت"!

Lebanon 24
22-09-2024 | 23:00
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خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، كشف بلال صبري منتج فيلم "التاروت"، بطولة رانيا يوسف وسمية الخشاب، حقيقة منع الفيلم من العرض بسبب ما تم تداوله عن وجود مشهد لرانيا يجسد خيانتها الزوجية لطريقة جريئة.
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قال صبري: "لا يوجد أي مشاهد في فيلم "التاروت" لها علاقة بالخيانة الزوجية، وكل ما يتردد بشأن ذلك مجرد شائعات".

وأضاف: "هناك مشهد للفنانة رانيا يوسف مع زوجها بالفيلم قالت له فيه بأن الكلاب أوفى من البشر، والرقابة علقت بأن المشهد ليس له أي معنى وطالبت بحذفه، وتم حذفه وحصلنا على التصريح".

وتابع: "الناس اللي بتكتب أكاذيب وشائعات بشأن وجود مشهد خيانة زوجية مثير تسكت وتتقى ربنا لأن ده هيوقف البيع، إحنا دفعنا فلوس وعندي بيت وأسرة وبنات وأخاف أعمل مشهد زي كده".


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