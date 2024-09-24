تغذية وترطيب الشعر الكيرلي في الخريف.. خلطات فعالة لمظهر صحي

العناية بالشعر الكيرلي في الخريف أمر هام جداً، خاصة أن الشعر يتعرض للهواء الجاف بشكل كبير في فصل الخريف، كما تعاني بعض النساء من تساقط الشعر الموسمي في فصل الخريف؛ لذلك عليكِ معرفة كيفية العناية بالشعر الكيرلي، مع تطبيق خلطات الترطيب اللازمة للشعر الكيرلي خلال فصل الخريف.

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البيض من أفضل المكونات التي توفر التغذية لشعرك الكيرلي وتمنحه التألق واللمعان والترطيب ومنع الهيشان والتقصف، فالبيض مصدراً غنياً بالبروتين ومواد أخرى كالأحماض الدهنية، وتلك المواد تعمل بدورها على إصلاح شعرك وتنعيمه وتحويل خصله التالفة الخشنة إلى خصل رطبة ولينة ناعمة، كما يعمل على تقوية الشعر وجعله سميكاً.



المكونات:



بيضة واحدة. ملعقة زيت زيتون. معلقة من العسل.



الطريقة:



امزجي بياض بيضة واحدة مع ملعقة من زيت الزيتون والعسل حتى تحصلي على عجينة ناعمة. البيض من أفضل المكونات التي توفر التغذية لشعرك الكيرلي وتمنحه التألق واللمعان والترطيب ومنع الهيشان والتقصف، فالبيض مصدراً غنياً بالبروتين ومواد أخرى كالأحماض الدهنية، وتلك المواد تعمل بدورها على إصلاح شعرك وتنعيمه وتحويل خصله التالفة الخشنة إلى خصل رطبة ولينة ناعمة، كما يعمل على تقوية الشعر وجعله سميكاً.المكونات:بيضة واحدة. ملعقة زيت زيتون. معلقة من العسل.الطريقة:امزجي بياض بيضة واحدة مع ملعقة من زيت الزيتون والعسل حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

وزعي العجينة على شعرك بعد ترطيبه، كذلك وزعيها على فروة رأسك بشكل جيد.

غطي شعرك بقبعة الحمام لمدة ثلاثين دقيقة، ثم اغسليه بالماء البارد والشامبو.

حاذري استخدام الماء الساخن، لأنه يجمد البيض على شعرك فيغدو صعب الإزالة.

كما يمكنك خلط بيضتين بشكل جيد حتى تحصلي على خليط رغوي.

ثم أضيفي ملعقتين من زيت اللوز وصبي كوب من اللبن (الزبادي) ثم وزعيه على شعرك واتركيه لمدة ثلاثين دقيقة واغسليه بالماء البارد والشامبو.



يساعد زيت جوز الهند على تنعيم الشعر الكيرلي وعلاج الجفاف، كما يساعد على حمايته من التساقط والتلف ويعمل على نعومة الشعر والحفاظ على لمعانه، كما يقي جوز الهند القشرة التي تصيب الشعر، ويسهم أيضاً في تطهير فروة الرأس وينشط الدورة الدموية ويساعد على تقوية بصيلات الشعر.



المكونات:



5 ملاعق من زيت جوز الهند. ثمرة موزة. 5 ملاعق من لبان الذكر. ماء مغلي .

الطريقة:



يتم نقع لبان الذكر في ماء مغلي لمدة ليلة كاملة حتى يتحول لون الماء إلى اللون الأبيض. وبعدها يصفى المنقوع في زجاجة نظيفة ومعقمة.

تضيفي مقدار زيت جوز الهند على منقوع لبان الذكر بعد تصفيته والموزة بعد هرسها. يوضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف وتترك لمدة ساعتين. بعدها يغسل بالماء والشامبو وتكرر الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.





يعمل زيت الأرغان على تنعيم الشعر الكيرلي؛ لأن جزيئات زيت الأرغان أصغر من الزيوت الأخرى، لذا تخترق فروة الرأس بسهولة أكبر، مما يجعل الشعر أكثر نعومة، وأقل تشابك وجفاف، كما يعتبر زيت الخروع من الزيوت المفيدة في نمو الشعر وزيادة كثافته.



المكونات:



نصف ملعقة صغيرة من زيت الأرغان. ربع ملعقة صغيرة من زيت الخروع. 8 قطرات زنجبيل. 5 أوقيات من الماء. 5 جرامات جلسرين نباتي.

الطريقة:



ضعي قطرات من الزيوت في زجاجة رذاذ فارغة باستخدام قطارة. رجي الزجاجة لمزج المحتويات وتجانسها جيداَ. أضيفي الماء والجلسرين النباتي من خلال القمع.

رجي الزجاجة بلطف ثم رشي الشعر.





تعمل بذرة الكتان على منع تطاير الشعر والتقليل من هيشان الشعر الكيرلي، كما أنها مرطب قوي وعميق لفروة الرأس وبالتالي فإنها تعمل على تقليل تجعيدات الشعر، وزيادة نعومته بشكل ملفت.



المكونات:



بذور الكتان. كمية كافية من المياه.



الطريقة:



احضري بذور الكتان وضعيهم في قدر ثم أضيفي ٢ كوب ماء. ضعي القدر على نار متوسطة وقلبي من وقت لآخر حتى الغليان.

اطفئي النار بمجرد أن يتماسك الماء قليلاً وتبدأ لزوجته تزيد ليس خفيفا جداً ولا سميكا جداً.

صفي الجل سريعاً من بذور الكتان قبل أن يبرد ثم ضعيه في حاويه مناسبة. اتركي شعرك مغطى لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو ويفضل أن تستخدمي شامبو خالٍ من الكبريتات.



كرري العملية من 2 - 3 مرات في الأسبوع لتحصلي على أفضل النتائج.



تحتوي خلطة الموز على الكربوهيدرات والفيتامينات والزيوت الطبيعية التي تغذي شعرك وترطبه، كما يحتوي على البوتاسيوم وهو من مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة، كما يقلل تجعد الشعر حيث يعمل كبلسم طبيعي لتنعيمه وعلاج هيشان شعرك.



المكونات:



ثمرة موزة. علبة زبادي. 2 معلقة من اللبن.

الطريقة:



اهرسي موزة طازجة وأضيفي إليها الزبادي ثم ملعقتين من اللبن بشكل جيد.

امزجي تلك المكونات لتحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة تماماً.

وزعي ذلك الخليط على فروة رأسك وطول شعرك. اتركيها لمدة 45 دقيقة، ثم اغسليها بالماء الدافئ والشامبو كالمعتاد.



يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر، وحمايته من الجفاف والتلف مما يساعد على تنعيمه، خاصة إذا تم خلط معه صفار البيض والزبادي والقهوة، أو عمل حمام زيت منفصل بزيت الزيتون.



المكونات:



2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. 2 صفار بيض. 2 ملعقة من الزبادي. 2 ملعقة من القهوة.

الطريقة:



في وعاء صغير، اخفقي 2 صفار بيض مع 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع القهوة والزبادي. قسمي شعرك إلى أقسام صغيرة، ثم يوزع الخليط الناتج على خصلات الشعر.

ويترك لمدة ساعة كاملة قبل أن يشطف بالماء البارد والشامبو.



تتميز جيل الصبار (الألوفيرا) باحتوائها على الأنزيمات التي تؤدي إلى تنعيم الشعر من خلال ترطيبه من الجفاف؛ لأن الألوفيرا تحتوي نفس التركيب الكيميائي من الكيراتين، ويعد الألوفيرا عبارة عن البروتين المسؤول عن الغالبية العظمى لنمو الشعر، حيث يخترق بسهولة عمق الشعر ويوفر الترطيب المطلوب، خاصة إذا تم مزجه مع الأفوكاتو وزيت جوز الهند؛ لأنه غني بالزيوت المهمة، ومليء بالفيتامينات والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي ترطب وتحمي الشعر من الهيشان.

المكونات:



2 ملعقة كبيرة جل الصبار. 1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند. 1 حبة أفوكادو ناضجة.

الطريقة:



امزجي المكونات الثلاثة معاً لتحصلي على القوام المناسب. ثم ضعيها على الشعر الرطب أو الجاف من الجذور إلى الأطراف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

تحتوي الزبادي على العناصر الغذائية الأساسية لترطيب وتقوية جذور الشعر وتنعيم ملمسه، كما تعمل على التخلُص من القشرة من خلال الخصائص المُضادة للبكتيريا والفطريات، مع خصائص الترطيب العميق.



المكونات:



نصف كوب من الزبادي. ملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة:



اخلطي الزبادي مع العسل للحصول على خليط متجانس.

يوزع الخليط الناتج على الشعر ويغطى باستخدام غطاء بلاستيكي لمدة 20 دقيقة.

يشطف بعدها بالماء الفاتر بالشامبو والبلسم المناسبين للشعر الجاف.



تجنبي هذه المماراسات التي تؤذي الشعر الكيرلي خلال فصل الخريف:



تجنبي الفرد الكيميائي في عمر صغير. ابتعدي عن استعمال مجفف الشعر مباشرة بعد الاستحمام. ضعي كريمات الترطيب أولا ثم جففي شعرك، حيث يجب وضع بعض الكريمات المرطبة المناسبة لنوعية الشعر، وتمشيط الشعر وتركه ليجف بشكل طبيعي.

اغسلي شعركِ على الأقل مرة كل ثلاثة أيام، لتستطيع فروة الرأس إفراز الزيوت الطبيعية التي تساعد على ترطيب الشعر بشكل أفضل.

استخدمي شامبو يحتوي نسبة عالية من الزيوت كزيت عباد الشمس وزيت الأرجان وقومي برفع شعرك أثناء النوم.

استخدمي بلسم الشعر أثناء عملية الاستحمام وضعيه على شعرك ودلّكي فروة رأسك به.

تجنبي استخدام المنشفة لتنشيف شعرك واستبدليها بفوطة المايكروفايبر، ستجدينها في المتاجر الكبيرة ويمكن الاستعاضة عنها بقطعة قماش قطنية، وبذلك تتجنبي تكسير الشعر أثناء عملية التنشيف.

احذري استخدام مستحضرات الشعر التي تحتوي على أحد المواد الآتية: السلفات، السيلكون، الزيوت المعدنية ، الشمع، والكحول؛ لأنها تعمل على جفاف الشعر وتساهم في إتلافه.

قصي شعركِ مرة شهرياً وواظبي على ماسكات الترطيب اللازمة للشعر الكيرلي.