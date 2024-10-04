تألقي بالبرغندي.. أبرز إطلالات النجمات لموسم خريف 2024!

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مدونة الموضة الألمانية الشقراء ليوني هان اعتمدت اللون البرغندي منذ بداية هذا الموسم أكثر من مرة بتنسيقات عصرية لافتة للنظر بتفاصيلها الجذابة، واستعرضتهم بكل أنوثة في شوارع عواصم الموضة، حيث أطلت في ميلانو بستايل تنورة ماكسي واسعة من الأسفل، تكسوها شراشيب صوفية متدلية، ونسقت تنورتها التي اختارتها باللون البرغندي مع بلوزة شفافة بتصميم متدلي من نفس اللون، وأكملت طلتها بقفاز جلدي عالي باللون الأسود وحقيبة باللون الأسود.وتألقت ليوني هان في يوم آخر بزي مونوكروم باللون البرغندي المفضل لديها هذا الخريف، حيث ارتدت فستانا انسيابيا طويلا ذو فتحات جانبية وفتحة ياقة عميقة، ارتدت فوقه معطفا صوفيا أوفر سايز بنفس الدرجة اللونية، كما احتضنت حقيبة جلدية كبيرة، وتمايلت ببوت مغطى بالريش بنفس اللون المتداخل مع الأبيض، وجاءت إطلالة ليوني بتوقيع Ferragamo، وقامت ليوني باعتماد تسريحة الكعكة مع ذلك الستايل.مدونة الموضة نينا ساندبيك Nina Sandbech اختارت نغمة أكثر دفئا من تدرجات اللون البرغندي، واطلت في شوارع باريس بكل أناقتها مرتدية بنطلونا كلاسيكيا واسعا تزينه الكسرات، وحزام جلدي حول الخصر العالي، ارتدت معه توب بسيط بنفس اللون، جعلت فوقه جاكيت شبابي واسع من الجلد باللون البرغندي كذلك، وقامت بتنسيق الحقيبة والحذاء من الجلد اللامع بنفس اللون، كما زينت طلتها بأساور سميكة وعقد ذهبي، كما تركت شعرها منسدلا.وفي ظهور آخر اختارت إطلالة جلدية باللون البرغندي، مكونة من كورسيه ضيق، مع تنورة ماكسي بذيل مفتوح بالكسرات، مرفقة مع بليزر واسع مزين بوردة جانبية، ونسقت مع ذلك الطقم اللون الأحمر الناري من خلال الحذاء المدبب العالي، مع حقيبة كتف بنفس اللون مع نظارة بإطار متناغم.النجمة البرازيلية أنيتا بدت جذابة أثناء استلام جائزتها في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2024 ، حيث أطلت المغنية الشهيرة بفستان طويل باللون البرغندي من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، كان ملفتا بفتحات الـCut out بجانبي الفستان، مع فتحة ياقة واسعة وحمالات صغيرة، وعانق الفستان قوامها بقصة ضيقة تغمرها خطوط الترتر اللامعة، وقد أكملت أنيتا تلك الإطلالة بقلادة مرصعة وأقراط متناغمة، كما انتعلت صندلاً عاليا باللون الاسود وتركت شعرها الويفي منسدلاً.لجين عضاضة تألقت هي أيضا في بداية هذا الموسم بفستان قصير باللون البرغندي، مصمم بخصر ضيق مع أكمام طويلة مزينة بمعصم القميص الأبيض مع حواف ياقة القميص ذات فتحة سحاب أمامية، أما الجزء السفلي فصمم على شكل تنورة قصيرة مزينة بكسرات جانبية، ونسقت لجين فستانها مع حذاء مدبب وحقيبة يد من الجلد الأبيض، كما ترك شعرها الويفي منسدلاً.ندى باعشن هي الأخرى اعتمدت اللون البرغندي أثناء تواجدها بإيطاليا، حيث أطلت بستايل تنورة ميني بلون داكن، مزينة بنقوشات وشراشيب صغيرة باللون البرغندي، مع بلوزة ضيقة بفتحة سحاب أمامية بنفس اللون، مزينة بفتحة عند الظهر، وأكملت طلتها ببوت الكاحل العالي بذلك اللون الدافئ مع كلاتش متناغمة، وقامت ندى باختيار أقراط معدنية، مع نظارة شمسية سميكة، بينما سحبت شعرها الطويل بمشبك على شكل فيونكة معدنية.الفاشينيستا رانيا فواز أطلت بصيحة الفستان المرصع بتصميم شبكة كريستالية براقة باللون البرغندي، منسدلة على شكل فستان مستقيم شفاف، مرفق بجزء داخلي باللون الأسود، ومحدد بياقة دائرية سوداء مع حمالات عريضة، وقد نسقته مع حذاء مدبب اللون الأسود أما الحقيبة فاختارتها بنفس لون الفستان بتصميم مرصع بالترتر الكبير مع حواف جلدية، أما شعرها المالس فتركته منسدلاً.الممثلة آية سماحة شاركت جمهورها صورة لها وهي ترتدي فستانا ضيقا، بطول يعلو الكاحل مع قصة الكتف المائل، وصمم فستانها من الجلد باللون البرغندي بقصة تحدد معالم القوام دون أي بهرجة، ونسقته مع صندل مفتوح بشريط كريستالي كما تركت شعرها منسدلا دون مبالغة في ارتداء المجوهرات.ديالا مكي من جانبها اختارت إطلالة براقة باللون البرغندي، عبارة عن تنورة ماكسي عالية الخصر، مزينة بشق جانبي مع تطريز الترتر البراق الذي يغطيها بشكل كامل، مرفقة بكروب توب ذو ياقة مربعة وحمالات صغيرة، ومرصع بنفس الأسلوب وأكملت طلتها مع صندل بشرائط رفيعة تلف الكاحل مع مجوهرات ذهبية وشعر ويفي.نادية حسن اختارت تنورة جلدية باللون البرغندي، مميزة بتصميم قصير بالفتحة الجانبية، ومزينة بلوجو دار Gucci المكرر، وقامت بتنسيقها مع جاكيت كاجوال بتصميم مريح بالساحل والجيوب الجانبية باللون الرمادي الفاتح، بينما انتعلت حذاءًا مدببا برباط كاحل كريستالي، مع حقيبة غوتشي الأيقونية كلاهما باللون البرغندي المتناغم مع التنورة.وبذلك لاحظنا أن أغلب عاشقات الموضة قمن بتنسيق اللون البرغندي أما بصيحة المونوكروم أو مع الألوان الحيادية، للحصول على منظر أنيق للغاية دون أي مبالغة في التنسيق، وفضلن جميعا لمسات المجوهرات الذهبية التي منحتهن مزيدا من الأناقة. (هي)